Nuria Morán 14 ENE 2026 - 11:13h.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha estado este miércoles 14 de enero en 'El Programa de Ana Rosa'

Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo se reunirán para hablar del envío de tropas españolas a Ucrania

Compartir







Pocas horas después de que Pedro Sánchez llamase a Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de este y de otros temas que afectan a la actividad política de nuestro país.

Sobre la reunión con Sánchez y los que opinan que no debería ir a la reunión, Feijóo ha respondido: "No voy a la reunión para banquear ni para rescatar a Sánchez. Sé que miente con frecuencia, pero yo respeto a las instituciones del Estado y tú deber es ir cuando te llama el presidente del Gobierno. Yo voy a decirle al señor Sánchez que está incumpliendo sus obligaciones, que no ha llevado a la cámara las decisiones en política exterior, los presupuestos ni esas aparentes decisiones de enviar tropas a los entornos de Ucrania en el supuesto de que se llegue a una paz con Rusia", ha explicado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sobre su próxima reunión con Pedro Sánchez en Moncloa: "No voy para blanquearle"

Además, ha dejado claras las esperanzas que tiene en esta reunión, Feijóo ha respondido: "Es verdad que mis expectativas están entre nulas y escasa, pero respeto la presidencia del Gobierno".

Ante las críticas recibidas por Vox acusando al Partido Popular de "dar mano al sanchismo" por acudir a la cita del próximo lunes, el líder del PP ha sido claro: "Creo que este partido dedica más tiempo a criticar al PP que al PSOE, lo cual me sorprende. Muchas veces votan más con e PSOE para hacerlo en contra de nuestro partido. Que no es equivoque nuestro amigo Abascal porque yo solo voy por respeto a la presidencia de España y entiendo que el que no respeta esto tampoco respeta España".

A cerca de la reunión sobre política fiscal y la actitud que tendrá su partido, el político ha respondido: "Vamos a acreditar que esto ha sido una improvisación y una falta de respeto a las formas. El señor Sánchez no tiene mayoría y no puede comprar con el dinero de los servicios públicos de los españoles el sistema de financiación para el conjunto de las Comunidades Autónomas Este sistema es una exigencia del independentismo catalán para que Sánchez pueda permanecer unos meses más en La Moncloa".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Feijóo ha calificado las políticas de vivienda de Pedro Sánchez de "fracaso" y se ha comprometido a construir un millón de viviendas si se convierte en el próximo presidente del Gobierno: "Hacer un millón de viviendas anualizadas supondría crear más de 500.000 puestos de trabajo, por lo que además de ser un problema puede ser una oportunidad. Necesitamos menos burocracia y una nueva ley del suelo. También es necesaria más seguridad porque no puede haber esta cantidad de casas okupadas y no poder hacer nada. Sánchez ha prometido muchas cosas en vivienda y las ha incumplido. Más viviendas, menos impuestos y menos tramas burocráticas".

Además, ha hablado de la postura del PP respecto a Venezuela: "Hemos dicho claramente que hay que reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hoy Venezuela tiene más esperanzas que antes, por lo que hemos avanzado aunque aún no estamos en la situación perfecta hasta que no se liberen a los presos políticos y se acabe con el régimen de Maduro. Delcy Rodríguez no es el futuro de Venezuela y hay que crear unas elecciones democráticas".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Lo que ha hecho el señor Zapatero en Venezuela lo sabremos alguna vez, pero hay una serie de indicios que nos preocupan y mucho. El último es saber si intermedió o no con el rescate por valor de 53 millones de euros de un avión de titularidad empresarial venezolana", ha continuado apuntando.

Sobre el escándalo que ha saltado sobre Julio Iglesias, Feijóo ha respondido: "Estoy como la mayoría de los españoles, muy sorprendido. Lo que hay que hacer es dejar de especular y centrarnos en esa investigación para saber realmente qué hay de verdad. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa y creo que es necesaria esa investigación para saber qué hay si es que hay algo porque las denuncias son muy graves y conviene saber si eso es verdad".

De cara a su expectativas de cara al futuro y si cree que Vox les puede ganar la partida, Feijóo ha sido contundente: "Ha habido unas elecciones en Extremadura donde el PP ha tenido un resultado histórico. Reconozco que es sorprendente su subida y creo que le debería preocupar al PSOE".

"Si Sánchez fuese un político decente ya habría convocado elecciones hace tiempo. El señor Sánchez es un político que está okupando la presidencia del Gobierno, pero no la está ejerciendo. Somos el único partido de Estado que tiene España y la única alternativa para que España tenga un cambio de políticas y esto nos exige un plus de responsabilidad", ha continuado el político.

Feijóo se ha mostrado positivo de cara a las próximas citas electorales: "Lo que espero es que el PP gane y el PSOE tenga sus peores resultados".