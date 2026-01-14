Trabajadora presuntamente agredida sexualmente por Julio Iglesias: "Le dije que no, pero lo hizo"

Ione Belarra ha criticado la actitud de Isabel Díaz Ayuso con Julio Iglesias en 'La mirada crítica'

La polémica generada por las declaraciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusándole de abuso sexual ha hecho que reaccionen hasta los políticos de nuestro país.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso también generaron una gran controversia, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".

Ante estas palabras de Díaz Ayuso y su decisión de no quitarle la medalla al cantante, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha criticado duramente la actitud de la presidenta en 'La mirada crítica': "La señora Ayuso está siendo cómplice de la violencia sexual y está convirtiendo Madrid y nuestro país en un lugar más inseguro para las mujeres", ha comenzado.

Belarra ha continuado criticando a Díaz Ayuso: "Le está mandado un mensaje a los agresores como Julio Iglesias que deja claro que si tienen dinero y están vinculados al PP, se va a imponer el silencio y se le va a proteger a pesar de que existan testimonios gravísimos como los que hemos visto. Desde aquí todo mi apoyo a las víctimas y agradecerles su valentía porque enfrentarse a una persona tan poderosa y con tantísimo dinero es muy difícil.

"Harían muy bien los madrileños y madrileñas en echarla fuera de las instituciones cuanto antes porque es un peligro para las mujeres", ha sentenciado la política de Podemos.

Sobre qué habría que hacer con el resto de premios que tiene el cantante en nuestro país, Belarra también se ha mostrado contundente: "Deberían retirarle todas las medallas y todos los honores, tanto la de la Comunicad de Madrid como la del gobierno de España, porque el mensaje a las mujeres tiene que ser claro, que van a caer todos los agresores y que el silencio no les va a amparar más".