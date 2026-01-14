Exclusiva | La amiga y biógrafa de Julio Iglesias defiende al cantante: "Nunca forzó a una mujer"
'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Teresita, amiga y biógrafa de Julio Iglesias
La reacción de Ana Rosa Quintana tras los testimonios de denuncia a Julio Iglesias por presunto abuso sexual: "Estoy impactada"
Tras las declaraciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusándole de abuso sexual, el revuelo mediático sobre el cantante español no para de aumentar.
'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con una de las personas que mejor le conoce, la última biógrafa que ha escrito un libro sobre la vida del cantante.
Teresita, amiga y biógrafa de Julio Iglesias: "¿Ahora se ha vuelto un viejo decrépito?"
Además de su biógrafa, Teresita es amiga del cantante desde hace más de 20 años y siempre han mantenido una relación cercana y profesional.
Tras las fuertes acusaciones que se han publicado en las últimas horas sobre Julio Iglesias, Teresita ha salido en defensa del cantante: "Estuve con él hasta finales de los 90, pero estuve 21 años ayudándole. Me gané su confianza y su cariño. Me ha dado mucha tristeza y mucho dolor por Julio porque yo sé todo lo que sacrificó por su carrera", ha comenzado.
La biógrafa del cantante ha continuado defendiéndole: "¿Ahora se ha vuelto un viejo decrépito? No lo creo. Por respeto nada más a un artista que dio tanto y a un artista que en este momento no está al 100% de salud ni puede dar la cara para defenderse".
Teresita ha dejado claro su apoyo al cantante: "Era un Julio simpático, alegre... Nunca forzó a una mujer. Si mi pregunta es ¿por qué no se fueron? No creo que las amarrase. Estoy segura de que Julio va a poder salir de esta", ha sentenciado.