Margarita Robles no descarta que España participe en la misión de vigilancia en Groenlandia: pide "no precipitar acontecimientos"

España podría participar en la misión de vigilancia en Groenlandia en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio, uniéndose así a Alemania, Francia, Noruega y Suecia, según anunció la ministra Margarita Robles.

Estas misiones al producirse en territorio tan hostil requerirían de especialistas entrenados en condiciones extremas como las que tiene el terreno ártico.

En España el grupo Táctico de Montaña está adiestrado para vivir y combatir a temperaturas gélidas que pueden alcanzar los veinte grados bajo cero, siendo este el mayor desafío para nuestras soldados.

El grupo está entrenado para operar en condiciones de frío extremo, son especialistas en escalada, supervivencia, esquí y combate con temperaturas bajo cero. Pero no son los únicos preparados para desplegarse en Groenlandia si fuera necesario.

El Gobierno ha invertido en los últimos meses más de 27 millones de euros en equipamiento contra el frío. Desde botas a guantes tácticos con los que utilizar las armas en el hielo, pensando en los hombres y mujeres que vigilan el flanco este de Europa, pero que podrían acabar en el Ártico.

En aguas cercanas la OTAN lleva a cabo una misión de disuasión y vigilancia que desde este jueves encabeza la fragata española Almirante Juan de Borbón.

Han mandado "misiones de reconocimiento"

La ministra no descarta enviar tropas como ya han hecho otros países europeos. Aunque, de momento, se trataría de tareas de vigilancia en la zona.

Margarita Robles ha señalado que se han mandado "misiones de reconocimiento" sobre el terreno a Groenlandia, no "tropas" o "misiones militares".