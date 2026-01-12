José Luis Ábalos designa como nuevo abogado a Marino Turiel

Ábalos está a la espera de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Compartir







El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional por el caso Koldo, ya tiene nuevo abogado: Marino Turiel Gómez, después de que hace unos días renunciara a su defensa el letrado Carlos Bautista.

Ábalos está a la espera de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia.

PUEDE INTERESARTE Los abogados de Ábalos renuncian a defenderle antes de que el Supremo decida si le mantiene en prisión provisional

Según ha anunciado en su cuenta de X, su defensa la asume ahora Turiel, con quien, tal y como recalca Ábalos, trabaja desde hace varios años y "gestiona también asuntos que guardan relación" con la causa por la que está en prisión.

"Partes tan importantes como mi recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", ha añadido el exministro. Ha asegurado que un abogado "es el rostro más próximo y humano" en causas como la que le afectan, pero "también es el más expuesto", por lo que expresa su agradecimiento por haber asumido su representación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También ha agradecido a Carlos Bautista y al despacho 'Chabaneix Abogados Penalistas' el "gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo", subraya. Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y experto en procedimientos de extradición, presentó la renuncia a la defensa de Ábalos, que fue aceptada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Según figura en su página web, Marino Turiel está especializado en Derecho Penal Económico y Contencioso en el orden fiscal y ha intervenido en algunos "de los más importantes procesos penales que en España se han tramitado desde el año 1992".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asegura que ha ejercido la defensa jurídica de directivos de empresas, profesionales y cargos públicos (alcaldes de diversos ayuntamientos y miembros de consejos de administración de sociedades participadas por la administración local), así como de los perjudicados en procesos tramitados por estafas múltiples.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, sus 30 años de trayectoria le han permitido "forjar una gran experiencia en el asesoramiento a empresas dentro del cumplimiento normativo y el derecho penal económico", concluye.