20 ENE 2026 - 11:04h.

Óscar Puente apunta al 2 de febrero como posible reapertura de la alta velocidad entre Madrid-Andalucía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicaba este lunes las posibles fechas que barajan para la reapertura de la línea afectada tras el accidente de Adamuz, la de Madrid a Andalucía. El ministro ha apuntado al 2 de febrero como la posible fecha a partir de la cual se podrá circular con normalidad. Hasta ese momento, Adif espera poder recuperar, al menos, una de las vías, por la cual pasarían los trenes a muy baja velocidad mientras que recupera y libera la otra vía.

Por su parte, Renfe ha activado a partir de este martes, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Todos los planes para viajar de Madrid a Andalucía

Hasta que se recupere la normalidad en la circulación, estas son algunas de las alternativas para viajar desde Madrid a Andalucía:

Alta velocidad

Renfe ofrecerá servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga en un viaje combinado por tren con un tramo que será realizado por carretera en autobús. Los horarios son los siguientes:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos.

Servicios especiales por vía convencional

Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad:

Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Renfe también ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor:

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Avión

Frente al transporte por carretera, muchos ciudadanos también están utilizando el avión como vía para llegar hasta Andalucía. Algunas compañías han incorporado nuevos vuelos para tratar de cubrir este aumento de la demanda. Así, Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes.

En total, serán cuatro los vuelos diarios por sentido que habrá entre Madrid y Sevilla y tres diarios por sentido entre Madrid y Málaga, lo que elevará la oferta de asientos a 1.456 en la conexión con Sevilla y a 1.124 asientos en la ruta a Málaga.

Asimismo, Iberia ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla, pasando del modelo A320 al A321, lo que supone 196 asientos adicionales diarios en esta conexión.

Transporte compartido

Otra de las alternativas para viajar hasta Andalucía es el uso de transporte compartido. De hecho, la plataforma BlaBlaCar, plataforma de viajes compartidos, informaba este lunes que han observado en la plataforma un aumento del 25% en los viajes publicados en Andalucía en comparación con el lunes anterior.

En un comunicado, han incidido en que "ya observamos una movilización de los conductores en el eje Madrid-Andalucía, que están publicando sus asientos para ayudar a quienes necesitan desplazarse debido a la interrupción del servicio ferroviario".

Autobuses de larga distancia

Mientras dura la interrupción de la alta velocidad, los servicios regulares de autobús de larga distancia entre Madrid y ciudades andaluzas siguen operando con normalidad. Pueden ser una opción si no hay plazas en los servicios especiales o si el trayecto combinado no se adecúa a las necesidades del pasajero.

La compañía de autobuses Alsa tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un incremento de la demanda en esta ruta, algo que ve previsible.

Por su parte, la patronal del sector Confebus ha subrayado en un comunicado que las empresas de transporte en autobús están poniendo todos los recursos necesarios para atender las necesidades de movilidad de las personas.

El aviso de Facua a las compañías: están prohibidas las subidas de precios "abusivas" en situaciones de catástrofes

Facua-Consumidores en Acción ha avisado a las empresas de alquiler de vehículos y a las aerolíneas que "está prohibido aplicar subidas abusivas de precios en sus servicios cuando se producen situaciones de catástrofes".

Según ha indicado Facua en una nota, la organización espera que el Ministerio de Consumo y las administraciones autonómicas de protección al consumidor estén "vigilantes" ya que hay usuarios en redes sociales que "denuncian una subida desproporcionada de precios en billetes de avión o de alquiler de vehículos en las ciudades cercanas a Adamuz, localidad cordobesa donde se ha producido la catástrofe ferroviaria.

De este modo, Facua ha indicado a los usuarios que hayan podido verse afectados por subidas desproporcionadas de precios en viajes o servicios de transporte relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz que "pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento y, en caso de tener pruebas de dichos incrementos, reclamar la devolución del dinero".