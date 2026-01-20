La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz

La investigación trata de determinar si la rotura de un tramo de la vía es "la causa o la consecuencia" del accidente ferroviario de Adamuz

CórdobaLos trabajos para el levantamiento de los vagones siniestrados en Adamuz continúan este martes con la incorporación de dos nuevas grúas de gran tonelaje. Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada ha realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo, según ha informado la Junta de Andalucía.

Mientras, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario.

Además, se van a realizar inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto", tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, "otros dos investigadores de la CIAF en Madrid", según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. La comisión ha subrayado que, "por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas".

La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía. Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil siguen trabajando en las primeras seis unidades; según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de esta jornada.

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos, de los que 13 están en la UCI.

El último de los cadáveres fue localizado anoche durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.