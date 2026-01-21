Óscar Puente confirma las marcas de la vía rota en dos trenes que pasaron antes por Adamuz

Nuria Morán 21 ENE 2026 - 12:03h.

Tras las últimas tragedias ferroviarias en España, el ministro de Transporte, ha estado en 'La mirada crítica'

Óscar Puente, de la petición de los maquinistas de reducir la velocidad: "Hay un componente anímico, por eso actúan así"

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha estado en 'La mirada crítica' para tratar de aclarar algunos de los puntos más polémicos tras la gran tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba.

Aunque la investigación está en su punto más incipiente, las primeras hipótesis sobre la causa no se han hecho esperar.

Después de que el periódico 'El Mundo' asegurase que los vagones del tren Iryo anteriores al que descarriló fueron dejando muescas en todos los coches hasta que colapsó, Puente lo ha confirmado y ha añadido que "es posible que los dos o tres trenes que circularon antes tuvieran marcas similares".

Sobre las marcas que se han detectado en los 'bogies', he ministro ha continuado apuntando: "Ahora hay que conocer por qué se han producido esas marcas y qué es lo que las ha hecho, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. Ahora es imposible sacar una conclusión".

Además, Puente ha calificado de "barbaridad" las informaciones que afirman que se utilizaron materiales 'low cost' en el tramo en el que se ha producido este trágico accidente: "En esta obra se han empleado todos los materiales debidos y le aseguro que no se contratan obras 'low cost'. Esta vía se ha sometido a todas las pruebas necesarias y cumplía con todos los parámetros de seguridad que están establecidos. Es bastante irresponsable decir eso".