Tras las últimas tragedias ferroviarias de nuestro país, Óscar Puente, ministro de Transporte, ha estado en 'La mirada crítica'

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: los maquinistas convocan a una huelga general

A la tragedia de Adamuz, Córdoba, se le sumaba pocas horas después dos accidentes ferroviarios en Cataluña que se saldaban con otra muerte y varios heridos, cinco de ellos en estado grave.

Ante los últimos acontecimientos, el sindicatos de maquinistas Semaf ha convocado una huelga general en el sector como señal de protesta.

En plena tormenta, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Óscar Puente, ministro de Transportes, que ha respondido en directo a las preguntas de Ana Terradillos.

Óscar Puente, ministro de Transportes, tras la convocatoria de huelga de maquinistas: "Vamos a sentarnos a dialogar y a intentar que eso no se produzca"

Sobre los dos accidentes en la red de cercanías de Barcelona, Puente ha respondido: "Se está hablando de descarrilamiento y creo que se está haciendo de manera un tanto impropia. Hubo un primer incidente en Girona por la caída de una roca debido a las lluvias y se salvo al menos sin heridos grandes. El incidente grave fue en otro punto de la red de Rodalies y parece ser que también fue como consecuencia de las lluvias. Quiero dejar caro que estas dos circunstancias nada tiene que ver con el servicio ferroviario, pero es verdad que se suman a una semana muy trágica y entiendo la situación por la que están pasando", ha arrancado.

Ante la noticia de la huelga general convocada por el sindicato, ha respondido: "Vamos a sentarnos a dialogar y a intentar que eso no se produzca. Creo que tiene que ver la circunstancias anímicas que están atravesando tras la muerte de dos compañeros y vamos a ver si somos capaces de reconducir esa situación", ha sentenciado el ministro en directo.

Tras escullar la llamada del maquinista del Iryo y el centro de mando de Adif, Óscar Puente ha respondido: "Hay una primera llamada en la que el maquinista dice que ha sufrido un enganchón y todavía no se ha bajado del tren. Las cinco primeras unidades del Iryo están completamente intactas sobre las vías y los pasajeros ni se enteraron, igual que el maquinista. Se baja del tren y hay una segunda llamada en la que el maquinista ya le dice que es un descarrilamiento, que hay incendio y que está invadiendo parte de la otra vida. Desde control le dicen que no hay ningún tren llegando y es verdad porque el Alvia ya ha pasado. El audio no tiene más que un valor ilustrativo, en especial para comprobar que el maquinista en un primer momento no pudo ser consciente de los que había pasado", ha analizado el ministro. Además, Puente ha asegurado que "los dos trenes que pasaron antes tienen mascas similares".

Óscar Puente ha calificado de "barbaridad" las informaciones que afirman que se utilizaron materiales 'low cost' en el tramo en el que se ha producido este trágico accidente: "En esta obra se han empleado todos los materiales debidos y le aseguro que no se contratan obras 'low cost'. Esta vía se ha sometido a todas las pruebas necesarias y cumplía con todos los parámetros de seguridad que están establecidos. Es bastante irresponsable decir eso".

De la decisión de disminuir la velocidad, cuando hace solamente hace unos meses Puente habló de subirla a 350 kilómetros por hora, el ministro ha respondido: "Ayer se acuerda una limitación temporal de velocidad porque en el día de ayer los maquinistas denuncian 25 incidencias en la línea Madrid- Barcelona, y creo hay un componente anímico porque el día de antes solo se reportó una y los anteriores ninguna. En este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando de esta manera. Los sistemas de control pasan por controles y por los propios maquinistas, ayer hicieron 25 y eso llevó a Adif a tomar la decisión hasta que se comprueben esos reportes. De esas 25 incidencias se ha determinado que cuatro necesitan una revisión y por ese motivo se ha limitado la velocidad en estos puntos. La línea Madrid Barcelona va a renovarse y vamos a aprovechar para que se pueda transitar por ella a 350km/h", ha resumido Óscar Puente.