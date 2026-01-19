'La mirada crítica' ha hablado en directo con Joan Rodríguez, responsable de comunicación del sindicato ferroviario.

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

Varios viajeros denunciaban hace meses temblores en algunos trenes de alta velocidad, subiendo vídeos en redes sociales en los que se podían observar los movimientos en los vagones. Además, los maquinistas llevaban meses pidiendo a Adif que redujeran la velocidad de estos trenes para evitar estos botes.

Tras el desgraciado accidente que se producía este domingo 18 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Joan Rodríguez, responsable de comunicación del sindicato ferroviario, que nos ha dado más datos sobre el siniestro.

En otras ocasiones hemos denunciado la situación de las instalaciones y de la infraestructuras ferroviarias, creo que ahora no es momento y hay que esperar a que se determinen las causas, siendo lo más prudentes posibles", ha comenzado.

Sobre las declaraciones de ministro Óscar Puente en las que califica el accidente como algo "muy extraño", Joan Rodríguez ha apuntado: "Es un tramo renovado de línea recta con trenes relativamente nuevos".

De los puntos de adelantamiento donde han coincidido ambos trenes, ha explicado: "Aunque sea una aguja, no debería haber problemas si todo está bien. La fatídica casualidad de que se cruzase un tren justo cuando otro descarrila".