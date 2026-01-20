La siderodromofobia o miedo a los trenes: en qué consiste y cómo superarla

Nuria Morán 20 ENE 2026 - 08:43h.

'La mirada crítica' ha consultado en directo con Francisco Silvestre, psicólogo de Cruz Roja, en qué consiste esta fobia y cómo superarla

El accidente de tren en Adamuz deja al menos 40 muertos, 43 denuncias por desaparición y 12 heridos en estado crítico

El accidente de los trenes de altas velocidad del pasado domingo día 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba, que de momento se salda con 40 fallecidos, será muy difícil de superar para todos los pasajeros y familiares.

Pero no son los únicos que podrán sufrir secuelas psicológicas, ya que este tipo de accidentes suelen tener efectos negativos en buena parte de la población.

Uno de los síndromes que podríamos sufrir es la siderodromofobia o el miedo intenso e irracional a los trenes o a viajar en tren. Se trata de un tipo de fobia específica que puede manifestarse como ansiedad extrema, palpitaciones, sudoración o dificultad para respirar al ver un tren, oír su silbato o incluso al planificar un viaje ferroviario, y a menudo está vinculada a la pérdida de control, confinamiento o peligro percibido.

'La mirada crítica' ha consultado en directo con un experto en qué consiste esta fobia y cómo superarla. Francisco Silvestre, psicólogo de Cruz Roja, nos ha dado las claves desde Córdoba.

"Las personas que han sobrevivido tienen un gran sentimiento de culpa, en especial si han perdido a algún familiar y es algo que puede costar superar un largo tiempo", ha comenzado.

Además, nos ha explicado que este tipo de accidente pueden causar la conocida como siderodromofobia: "Lo primero que hablamos con los afectados es que lo que les está pasando es normal y el miedo es algo lógico. Hay que darle su tiempo y que se normalice. Si pasan unos meses y continua, hay que empezar a plantearse que hay algo crónico. Cada persona es un mundo, hay que ir poco a poco y no hay que forzar nada", ha apuntado este psicólogo de Cruz Roja.