Posponen la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía han anunciado que posponen la celebración del funeral por las víctimas del accidente de Adamuz

Un total de 22 personas permanecen ingresadas tras el accidente de Adamuz: no hay ningún alta nueva

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado posponer el funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz que iba a celebrarse el próximo 31 de este mes de enero, según han informado este domingo fuentes del Ejecutivo central.

Estas mismas fuentes del Gobierno han explicado que tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Ejecutivo central ha trasladado hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.

Ante esta situación, ambas administraciones han acordado posponer la celebración de dicho homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares.

La conversación entre Sánchez y Juanma Moreno

El pasado día 21, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablaron por teléfono y acordaron realizar un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) el sábado 31 de enero en Huelva.

Los dos gobiernos, en comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, explicaron entonces que Sánchez y Moreno habían intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Aunque fuentes del Gobierno central habían avanzado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

El funeral del Obispado de Córdoba

Sánchez y Moreno acordaron que el homenaje tuviera lugar el sábado 31 de enero y que se celebrara en Huelva, provincia en la que residían la mitad de las víctimas mortales del accidente, pero finalmente no será posible.

Este domingo Adamuz ha acogido un funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente, que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia en una ceremonia presidida por el obispo cordobés, Jesús Fernández, y con una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés en Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, Demetrio Fernández.

Se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente.