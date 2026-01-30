'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Jorge Azcón, actual presidente de Aragón y candidato a las elecciones del próximo 8 de febrero

Tras el bloqueo de Vox a los presupuestos de 2026, Jorge Azcón repite como candidato popular a la presidencia de Aragón en las elecciones que tendrán lugar el próximo 8 de febrero.

A falta de poco más de una semana para que se celebren estos comicios, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con él de la tormentosa actualidad política que ocupa nuestro país y de qué esperan de cara al próximo domingo 8 de febrero.

Azcón ha hablado de los retrasos del tren que pasa por Zaragoza y del vídeo en el que podemos ver aplaudiendo a sus usuarios cuando por fin llega a la estación: "Es un drama. En Zaragoza sabemos bien que el AVE era de las infraestructuras que mejor funcionaba, que tenía una puntualidad de la que todos nos sentíamos orgullosos... y ahora el problema no es solo el mal funcionamiento, también lo son la intranquilidad y la inseguridad de los que cogen un tren. Lo que estamos viendo es que hay un problema de mantenimiento en las vías y que las obras no se hicieron bien. Eso lo estamos sufriendo en Aragón y en multitud de tramos en los que se tiene que ver reducida la velocidad, lo que significa retrasos. Lo que está pasando con los trenes es una imagen perfecta de lo que está pasando con nuestro país", ha apuntado.

Jorge Azcón: "Lo que ahora en el PSOE todos llaman ordinalidad para que no se acabe de entender muy bien, en realidad es injusticia e insolidaridad"

Sobre el tema de la financiación, ha vuelto a recalcar que "Aragón es la Comunidad menos beneficiada": "Los mayores expertos dicen que la posición de Aragón queda como la peor de las Comunidades Autónomas. Yo he tenido ya dos debates con Pilar Alegría, la candidata socialista, y hay algo que no puede explicar y es el motivo por el que hasta los presidentes socialistas de las Comunidades Autónomas que gobiernan están en contra de este sistema de financiación. Creo que todos los sabemos y es que el sistema de financiación Autonómica se ha pactado con Esquerra Republicana y se ha hecho pensando en que Sánchez permanezca en La Moncloa y no en los intereses de las Comunidades Autónomas. Lo que ahora en el PSOE todos llaman ordinalidad para que no se acabe de entender muy bien, en realidad es injusticia e insolidaridad", ha aclarado.

De cara a las encuestas, que le dan ganador de las elecciones pero con la necesidad de pactar con VOX para gobernar, ha dicho: "Veremos si le necesitamos, pero yo lo que digo es que tengo capacidad para pactar con diferentes partidos. A mí lo que me importa es que después de estas elecciones tengamos presupuestos y VOX ha querido bloquearlos".