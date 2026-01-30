Lidia González 30 ENE 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan el nombre y el sexo de su primer bebé en común

Mayeli Díaz, entre lágrimas, pide perdón por ir al reality estando embarazada

¡Ha llegado el momento que Mayeli Díaz y Álvaro Rubio estaban esperando! Después de haber estado guardando todo en secreto y haber estado viviendo el embarazo en silencio, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian el sexo y nombre de su bebé. Aunque el influencer quería saberlo desde el primer momento, tuvo que ceder al deseo de su pareja de hacer una celebración por todo lo alto, como así lo han hecho en un emotivo ‘gender reveal’. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la gran fiesta, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La pareja se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que han vivido y cómo recuerdan ese gran momento que sucedió cuando todavía no habían hecho público el embarazo. Mayeli, que ha mostrado un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras de ‘LIDLT’, ha vivido uno de los días más felices de su vida al descubrir si va a tener un niño o una niña. “Yo quería algo especial, hacerlo por todo lo alto”, se sincera la creadora de contenido.

“Yo estaba muy nerviosa porque me gusta controlarlo todo”, asegura la influencer. Mayeli y Álvaro han conseguido reunir, en Valencia, a toda su familia y amigos más cercanos para descubrir la gran noticia junto a ellos. La fiesta no ha dejado ningún detalle sin pensar: dress code, muchos regalos, increíble decoración y mucha comida, donde no podía faltar la paella.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio explican el origen del nombre de su bebé

A pesar de que Mayeli Díaz y Álvaro Rubio tenían muy claro el sexo de su bebé, lo cierto es que solo uno de ellos ha acertado, puesto que cada uno pensaba una opción diferente. Después de suposiciones y apuestas, han averiguado si van a tener un niño o una niña y ha llegado la hora de tomar otra importante decisión. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian cómo se va a llamar y explican el origen del nombre de su bebé.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han querido compartir con todos sus seguidores un vídeo inédito de uno de los días más importantes de su vida. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’, muestran cómo ha sido su fiesta de ‘gender reveal’ desde dentro. La pareja habla de los invitados que han acudido y enseñan cómo fue su reacción al descubrir el sexo de su bebé. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido la gran fiesta, en Mediaset Infinity!