Cuca Gamarra pide la dimisión de Óscar Puente: "Debería haberlo hecho ya. Es un insensible y un soberbio"

La ausencia de Pedro Sánchez al funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ha sido muy criticada. La oposición no ha ocultado su disconformidad con la ausencia del Presidente del Gobierno a este acto.

La representación del Gobierno de España, con María Jesús Montero a la cabeza, se mantuvo en la fila de autoridades, mientras que los Reyes, se acercaban a los familiares junto al presidente de la Junta y la alcaldesa de Huelva.

Cuca Gamarra, tras la ausencia de Pedro Sánchez al funeral por las víctimas de Adamuz: "No está a la altura de estar al frente de este gran país"

Unas horas después, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Cuca Gamarra, vicepresidenta de Regeneración Institucional del PP, que ha criticado la decisión de Pedro Sánchez: "Tenemos un gran problema cuando ante un funeral en memoria de 45 españoles que han perdido la vida en un accidente ferroviario que todavía requiere muchas explicaciones y responsabilidades, el presidente del Gobierno ni va, ni quiere in, ni quiere que acuda. Es la demostración de que estamos ante una gran fractura y lo que está en cuestión es que no puede seguir siendo presidente del Gobierno. Cuando le faltan hasta la sensibilidad y el coraje para estar ahí, evidentemente él no está a la altura de estar al frente de este gran país", ha dicho.

Ante el discurso de la hija de Natividad, una de las fallecidas en el trágico accidente, Cuca Gamarra ha reflexionado: "Vivimos en una sociedad absolutamente polarizada y cada uno tiene su grado de responsabilidad. Cuando quien está al frente del Gobierno, y por lo tanto tiene una responsabilidad de liderazgo, es el primer polarizador, ahí tenemos el gran origen del problema. Durante estos últimos días de sufrimiento creo que se ha demostrado quienes hemos estado al lado de las víctimas y los que las han abandonado con una absoluta falta de humildad y con mucha soberbia. También se han podido ver las diferentes formas de actuar en momentos claros. Este discurso tiene que llamar a la reflexión, pero también al análisis".

Gamarra también ha criticado la ausencia de VOX al acto: "Ayer era un día para estar con las familias de aquellos que han perdido lo mas preciado y junto a aquellos que todavía luchan por recuperarse, por eso creo que también se equivocaron", ha sentenciado.

Además, ha pedido una vez más la dimisión de óscar Puente, ministro de Transporte: "Debería haber dimitido ya. Sabíamos que era un incompetente y un mentiroso, pero ayer sumamos un insensible y un soberbio. Alguien así no puede estar al frente de las infraestructuras de nuestro país".