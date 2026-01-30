'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, ante la ausencia de Sánchez el homenaje a las víctimas de Adamuz: "Está muy ausente en todo. No es valiente"

Compartir







La ausencia de Pedro Sánchez a la misa funeral celebrada en Huelva en honor a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, se ha convertido en el tema centrar del editorial de Ana Rosa Quintana de este viernes 30 de enero.

"Buenos días. Andalucía llora a sus muertos como ha aprendido durante siglos: con recogimiento, con fe y con una dignidad que no necesita focos. En Huelva, el funeral por las víctimas del tren no fue solo una ceremonia religiosa, fue un acto de identidad colectiva. En Huelva estaban las familias rotas, los vecinos abrazándose en silencio, los cirios encendidos y las oraciones como refugio de un pueblo herido. En la misa de ayer estaba Andalucía entera", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Liliana habló en nombre de "las 45 familias a las que se les paró el reloj a las siete y cuarenta y cinco de aquella fatídica tarde"

Ana Rosa Quintana ha reflexionado: "Para Andalucía, la fe no es una bandera ideológica, es un lenguaje emocional compartido, una manera de nombrar el dolor cuando las palabras no alcanzan. Es la forma de entender y de vivir esta tierra. Es su manera de sentir a los suyos sin estridencias. Cuando un pueblo se reúne para llorar, sobran las palabras, sobra el rencor. Tan solo queda la memoria y la dignidad. Decía Lorca que "hay en el alma del pueblo andaluz una devoción que sobrecoge". Y ayer nos sobrecogieron las palabras de Liliana, que perdió a su madre en uno de los trenes de Adamuz".

"Liliana habló en nombre de "las 45 familias a las que se les paró el reloj a las siete y cuarenta y cinco de aquella fatídica tarde". Liliana nos conmovió cuando dijo que "ellos no solo son los 45 del tren y la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios. Porque ellos solo tenían el deseo de volver, porque ellos eran eso que ya nunca serán". Yo no tengo nada más que decir, porque Liliana ayer lo dijo todo. Nos sobrecogió y nos conmovió", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.