En su declaración, Hernando ha insistido en que la 'policía patriótica' tenía información de la familia del presidente del Gobierno

Leire Díez pide levantar el secreto de la causa sobre comisiones en contratos públicos

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha declarado como testigo este lunes, y durante más de una hora, ante el juez que investiga a Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO para malbaratar investigaciones. Durante su intervención, ha señalado que solo tuvo una reunión con Leire Díez y que trató de la documentación que la exmilitante del PSOE y el también investigado Javier Pérez Dolset tenían de la llamada 'policía patriótica' contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al respecto y según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Hernando ha asegurado que esos policías hacían un seguimiento de la familia de Sánchez antes de que accediera a la Presidencia del Gobierno.

Hernando insiste en que la 'policía patriótica' tenía información de la familia de Pedro Sánchez

Las mismas fuentes han indicado que, en su declaración, el dirigente ha señalado que no recuerda si la reunión coincidió con los cinco días de reflexión de Sánchez en abril de 2024. Lo que sí ha apuntado es que también acudió Ion Antolín, ex secretario de Estado de Comunicación y exdirector de Comunicación del PSOE, a dicho encuentro y ha insistido en que la 'policía patriótica' tenía información de la familia del presidente del Gobierno.

Al respecto, cabe recordar que Pérez Dolset precisó en su declaración como investigado el pasado 17 de noviembre que en una de las dos reuniones en la que participó el empresario estuvo presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Tras ubicarle allí, el juez ha decidió citarle para la comparecencia de este lunes.

Sobre ello, Hernando ha admitido que estuvo unos 20 minutos en una de esas reuniones, en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid, si bien llegó tarde y se fue antes de que terminase. En ese sentido, y como recoge por su parte EFE, citando también fuentes jurídicas, ha explicado que Pérez Dolset y Leire Díez le hablaron de que disponían de documentación sobre una supuesta investigación de la denominada "policía patriótica", presuntamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior en 2017, cuando gobernaba el PP, contra Pedro Sánchez y su entorno, incluidas sus hijas. El objetivo de la misma, según ha dicho, sería que Pedro Sánchez no consiguiese llegar a la Moncloa.

Ahondando en ello, Hernando ha manifestado que acudió a la reunión porque se le convocó desde la secretaría de organización, si bien no recuerda quién, y ha ubicado en la misma también, además de al ex secretario de Estado Ion Antolín, al ex número dos de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, añaden las fuentes.

Santos Cerdán, también ante el juez

Tras el turno de Hernando, quien ha comenzado a declarar como testigo ha sido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha entrado en los juzgados de Plaza Castilla sobre las 10:30 horas.

En su comparecencia, el ex secretario de Organización de PSOE, que se reunió en abril de 2024 con Leire Díez en la sede nacional del partido, en Ferraz, ha señalado que no informó de esta reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que esos días no estaba.

"Esos días el presidente estaba ausente. Lo estuvo varios días", ha señalado, en alusión a los "cinco días de reflexión" que se tomó el líder del Ejecutivo tras abrirse una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

La investigación del caso Leire Díez y sus palabras sobre Hernando

El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.

En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Leire Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado. Además, la exmilitante socialista señaló, un día después de su declaración como investigada, en una entrevista en 'Telecinco', que estuvo en la reunión mucho más de 20 minutos, aunque se fue antes de que finalizara.

Al ser preguntada sobre cuál fue el papel de Antonio Hernando, la exmilitante socialista ha respondido que "claro" que tiene un papel y éste "no fue accesorio".