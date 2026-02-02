Espinosa de los Monteros ha estado este lunes 2 de febrero en 'La mirada crítica'

Compartir







La polémica saltaba tras hacerse público que dos de los invitados a las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse esta semana en Sevilla y que se han suspendido por la polémica generada, el escritor David Uclés y el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, rechazaban participar por el enfoque que se les había querido dar desde la organización y por algunos de los participantes, concretamente el expresidente del Gobierno de España José María Aznar y el expolítico Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox.

Espinosa de los Monteros: "Estoy absolutamente dispuesto a debatir con cualquiera"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con uno de los protagonistas de la polémica, Iván Espinosa de los Monteros: "Esta es la nueva izquierda y el nivel intelectual de este mundo progre que absolutamente antidemocrático, que no permite a nadie opinar de manera diferente y que se coloca en una posición de superioridad moral, cuando realmente lo que hay es una inferioridad moral, ética, democrática y de capacidad", ha comenzado.

Sobre si él habría suspendido el acto, ha respondido: "Nunca. He ido más veces y estoy absolutamente dispuesto a debatir con cualquiera, si son de izquierda con especial agrado porque tiene posiciones especialmente fáciles de desmontar y la realidad lo demuestra. Estoy encantada de hablar con gente tan antidemocrática solamente por demostrar su carencia de valores".

Además, ha dejado claro quién tiene para él la culpa de esta polarización: "La izquierda lleva en los últimos 20 años una radicalización tremenda y eso está acabando en los países más adelantados que nosotros y en Estados Unidos es muy claro, pero aquí seguimos con la misma matraca".