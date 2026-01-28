Pérez-Reverte y Vigorra acusan a David Uclés de no comunicar su renuncia a Letras en Sevilla

La Fundación Cajasol ha decidido aplazar al próximo otoño la celebración de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla a propuesta de los organizadores del ciclo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, ante las posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda".

Los autores señalan "presiones" por parte de Podemos

La Fundación Cajasol ha decidido aplazar los debates de la XI edición de Letras en Sevilla tras la advertencia sobre convocatorias de protestas violentas difundidas en redes sociales por grupos de ultraizquierda.

Según se recoge en un comunicado, la intención expresada en redes sociales de manifestarse de forma violenta en el entorno donde estaba previsto celebrar el ciclo ha llevado a recomendar el aplazamiento del evento hasta nueva fecha, por motivos de seguridad.

La cita, prevista inicialmente entre el 2 y el 5 de febrero, llevaba por título ‘1936: la guerra que todos perdimos’ y finalmente se pospone hasta otoño

La decisión llega después de la renuncia de varios ponentes a participar en el programa. Entre ellos, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez; y el escritor David Uclés.

En el caso de David Uclés, el autor anunció públicamente su retirada el pasado domingo al señalar que no quería compartir espacio con el expresidente del Gobierno José María Aznar ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Acusan a podemos de realizar "coacciones públicas y privadas"

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han acusado al escritor David Uclés de no comunicar a la organización su renuncia a participar en Letras en Sevilla, pese a conocer desde hacía meses el programa completo de las jornadas.

Según explican en un comunicado, Uclés anunció su retirada directamente en redes sociales, alegando que no quería compartir espacio con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, en un tono que los organizadores califican de “lastimero e infantil”.

Los coordinadores del ciclo denuncian además presiones públicas y privadas por parte de Podemos y medios afines, incluyendo llamadas telefónicas a los ponentes, campañas en redes sociales y amenazas para impedir la celebración de las jornadas.

Añaden que estas presiones llegaron a incluir la incitación a concentrarse en la sede de la Fundación Cajasol, lo que llevó finalmente a la organización a aplazar el evento para evitar posibles incidentes

También señalan al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por haberse sumado a esas presiones, y recuerdan que su esposa, la escritora Almudena Grandes, participó en anteriores ediciones del ciclo.

Los organizadores subrayan que la mayoría de los ponentes mantuvieron su compromiso, entre ellos el ministro Félix Bolaños y varios historiadores, con la excepción del escritor Paco Cerdá y la historiadora Zira Box.

Por su parte, la Fundación Cajasol justifica el aplazamiento al considerar que las renuncias alteran de forma sustancial el equilibrio de voces y enfoques que caracteriza al ciclo

El aplazamiento hasta el próximo otoño permitirá, según la entidad, rearmar el programa y garantizar un debate plural, equilibrado y de altura intelectual.