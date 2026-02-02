"Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", afirmó Irene Montero

Los regularizados y la polémica por su futuro voto: ¿Pueden votar los inmigrantes regularizados? ¿Y los nacionalizados?

El acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para regularizar a más de medio millón de inmigrantes sigue generando polémica. En esta ocasión por las declaraciones de Irene Montero sobre la teoría del reemplazo.

Durante este sábado en un mitin celebrado en Zaragoza, Montero defendido la "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", proclamó.

Montero utilizó esa teoría de la conspiración usada por la extrema derecha que dice que los dirigentes están llenando los pueblos de otras razas sobre todo árabes para acabar con la sociedad europea. Teoría que respalda VOX de hecho y lo ha relacionado con la regularización aprobada por el gobierno.

“No nos dejen solas con tanto facha"

La eurodiputada de Podemos ha reivindicado que "papeles son derechos" y que no se trata de "un regalo" a los migrantes, sino de una "deuda pendiente" porque "ningún ser humano es ilegal", como sí lo es, según ha puesto como ejemplos, "pedir dinero para las víctimas de la DANA y quedártelo, como ha hecho la juventud de Vox, o pagar tu sede con dinero negro y hacer una amnistía fiscal para los ricos". Y ha pedido "por favor" a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solas con tanto facha".

Por ello, se ha mostrado favorable al "reemplazo", "el de fachas, racistas y vividores", con la gente trabajadora de este país, "tenga el color de piel que tenga", ha aclarado después de aludir a las deportaciones de Estados Unidos, el "miedo" con el que asegura también viven los inmigrantes sin papeles en España y de cargar contra quienes "rabian" y "derraman lágrimas" por este acuerdo, como el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha identificado como un "macho ibérico" y "un señorito que vive de los demás" y que quiere pasearse en un caballo "porque eso de lavar los platos no le pega" y "seguir teniendo esclavos y esclavas para él después decir que es muy español y mucho español, tanto que habla de las paguitas".