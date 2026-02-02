Nuria Morán 02 FEB 2026 - 11:07h.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado en 'El Programa de Ana Rosa'

Isabel Díaz Ayuso anuncia una nueva rebaja de medio punto del IRPF que entrará en vigor en 2027

Compartir







La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha estado este lunes 2 de febrero en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la agitada actividad política que rodea a nuestro país.

Ayuso ha arrancado su entrevista hablando de Pedro Sánchez: "Tenemos un presidente que ha decidido que él está por encima de la justicia, de la separación de poderes y que lo que dice el Supremo es papel mojado. Está por encima de la ley y el orden y así podrá mantenerse, pero no lo va a tener tan claro porque sabe que ahora no podría ir a unas elecciones".

Sobre la crisis ferroviaria de nuestro país, Díaz Ayuso ha sentenciado: "Lo triste es que ha tenido que morir mucha gente para que conozcamos todo lo que no se ha hecho por el sistema ferroviario a lo largo de los años en un ministerio que en estos ocho años ha sido todo un escándalo. La imagen que da España es la de un país en decadencia".

"Aquí nos gobierna una mafia que se ha dividido los votos. En esa ecuación corrupta van dando pasos hacia delante y no solucionan nada. Lo único que hace Sánchez es bajar la responsabilidad contra el ministro de turno para que sea a él al que se le achicharre. Además de sete accidente y la pérdida de vidas, que es lo único irreparable, hoy el sistema ferroviario ha quedado paralizado y no sabemos si vamos a llegar a tiempo", ha continuado Díaz Ayuso. Esta coalición corrupta nos va a llevar hasta el final del desastre", ha continuado Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso: "Yo no decidido el día ni la hora de la misa por Adamuz"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado el motivo por el que se hizo el funeral por las víctimas de Adamuz en Madrid el mismo día que en Huelva: "Cuando yo solicité al Arzobispado una misa, todavía no había ninguna otra misa, solamente se había cancelado el homenaje que querían celebrar. Yo no decido cuándo cuándo se hacen las misas no mando en La Almudena ni en la iglesia católica. Es increíble que tenga que salir la palabra Ayuso para ver si así se le quita un poco de ruido a la tragedia".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado ante la última intervención de Irene Montero al "legalizar inmigrantes que, no pueden votar": "La teoría del reemplazo lo que significa es sustituir a la población nativa por movimientos masivos irregulares. En otras ocasione se ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo en el que se analizaba cada caso y era otra España, pero ahora estamos hablando de que el 20% de los habitantes de este país ya son inmigrantes y que lo que se hace al margen de la ley nunca puede funcionar".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Lo que Sánchez y Podemos quieren es una inmigración pobre que siempre dependa del Gobierno, porque cuando crean sus empresas votan al PP", ha continuado.

Isabel Díaz Ayuso: "Mezclar pensiones con inquiokupación es perverso y es la trampa que siempre hace el Gobierno"

Además, ha explicado el motivo por el cual el PP no votó a favor de las pensiones: "El Partido Popular habría votado a favor si lo hubiera hecho de manera separada porque mezclar pensiones con inquiokupación es perverso y es la trampa que siempre hace el Gobierno".

Sobre las encuestas de cara a las elecciones de Aragón, que dan como ganador al PP pero con la necesidad de pactar con Vox, ha respondido: "Lo primero que tiene que hacer es contar cómo van a hacer las cosas. Como analistas están muy bien, pero no tienen soluciones reales. Pase lo que pase siempre es malo para el PP, aunque ganes, revalides o el PSOE se hunda. La situación en España es tan grave que lo de menos es lo que pase con el PP y Vox en Aragón".

Díaz Ayuso ha respondido a si sería presidenta del PP: "Soy presidenta de los madrileños, he pasado por unas urnas, tengo un programa electoral... Estoy en mi sitio y que me deje Tezanos. Lo que tenemos que hacer ahora es apuntar todos los disparates que estamos viviendo para que no se nos olvide todo lo que tenemos que reiniciar en España".

Sobre el papel de Zapatero en Venezuela, ha dicho: "Hay que ver la de veces que viajó allí y el vínculo que tenía con el régimen de Maduro, pero nunca vio nada. Es un expresidente del Gobierno, no es un paria" , ha sentenciado.

La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso en 'El Programa de Ana Rosa'