Ana Rosa Quintana le lanza una oferta a Máximo Huerta: "Vuelve a casa por Navidad"

Máximo Huerta ha presentado su último libro, 'Mamá está dormida', en 'El Programa de Ana Rosa'

Compartir







Máximo Huerta dejaba hace unas semanas su trabajo como colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' para dedicarse por completo a la promoción de su último libro, 'Mamá está dormida'.

Ahora, Máximo Huerta ha regresado al que siempre será su plató para hablar con Ana Rosa Quintana de su libro en una entrevista en la que ambos han dejado claro el cariño y el respeto mutuo que se tienen.

Antes de que finalizase su paso por el programa para promocionar su libro, Ana Rosa Quintana ha querido dejarle claro que puede volver cuando quiera a su trabajo como colaborador: "¿Cuándo terminas la promoción de tú libro? Lo digo para que vuelvas a casa por Navidad".

Máximo Huerta, a Ana Rosa Quintana: "Te quiero"

Aunque Máximo Huerta no ha respondido a la oferta de trabajo que le ha hecho la presentadora, ambos han protagonizado una tierna despedida. El escritor le ha cogido la mano a su amiga para besársela y le ha dedicado un sincero "te quiero".