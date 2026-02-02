Lidia González 02 FEB 2026 - 13:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la importancia de Borja Silva en su vida y le agradece todo lo que ha hecho

Almudena Porras se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrir su corazón y sacar a los aspectos más desconocidos de su pasado; sin embargo, tampoco ha podido olvidarse de su presente y, por ello, ha querido dirigirse directamente a alguien. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le manda un emotivo mensaje a Borja Silva. La creadora de contenido explica cómo se siente y se declara públicamente como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que le ha dicho, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer ha tenido que pasar todos estos meses guardando silencio sobre uno de los aspectos más importantes de su vida, pero ya no se calla más. Después de que Darío Linero le hiciera una petición, Almudena se ha sincerado sobre el momento personal que atraviesa y aclara en qué punto se encuentra su relación con el que fuera su tentador. “Creo mucho en el destino, la vida es una”, asegura.

Por este motivo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de explicar cómo se siente y dirigirse directamente a él para mostrar sus sentimientos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal y se sincera sobre la importancia que tiene Borja en su vida, sin olvidarse de agradecerle todo lo que ha hecho por ella este tiempo: “Llevamos ocultándonos tantos meses…”.

Almudena Porras no se ha olvidado de una de las personas más importantes de su vida en su estreno en mtmad y, por ello, le ha dedicado unas bonitas palabras. La creadora de contenido le manda un mensaje a Borja Silva y se deshace en halagos hacia él. Además, la influencer no ha dudado en hacerle una firme promesa al que fuera su tentador: “De aquí al fin del mundo”.

Almudena Porras llega pisando fuerte a su canal de mtmad, ‘La era Almudena’, para explicar cómo se siente tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y hablar claro sobre su relación actual con Borja Silva. Además, la influencer revela muchos secretos de su pasado y confiesa todos sus retoques estéticos, muestra imágenes de su adolescencia y aclara su relación familiar con el actor Paco Porras. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!