La reciente publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con el multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sacudido a las instituciones noruegas, que se han visto salpicadas por el escándalo tras aparecer en los documentos personalidades de la Casa Real, el Comité Nobel o el Ministerio de Exteriores.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, mantuvo una amistad cercana con el delincuente. Tuvo relación con Epstein hasta el año 2013, cuando ya en 2006 se conocían las primeras denuncias por abuso sexual y fiestas con menores. Y, aun así, la princesa intercambiaba cientos de mensajes con él que denotan un grado de intimidad alto. La Casa Real ya se disculpó en 2019 por los contactos entre Epstein y la princesa heredera, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013, en parte porque el magnate estadounidense estaba "tratando de aprovecharse" de esa relación.

No obstante, Mette-Marit admitió en un correo electrónico enviado al delincuente convicto --difundido recientemente tras la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia estadounidense-- que le había buscado en Google para enterarse del caso.

La difusión de correos electrónicos deja claro que la relación entre ambos era cercana, puesto que la princesa heredera le contaba confidencias sobre su familia, le hacía recomendaciones de libros, y se felicitaban los cumpleaños y hablaban sobre sus problemas de salud, incluyendo su tabaquismo. Epstein le recomendó un dentista para hacerse un blanqueamiento dental.

En uno de los mensajes, Mette-Marit le pregunta a Epstein si es apropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo "dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf". "Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen", respondió él. En otro diálogo con el delincuente sexual convicto, la princesa heredera asegura que "París es un buen lugar para la infidelidad".

Tras la difusión de los más de tres millones de archivos el pasado viernes, Mette-Marit indicó en un comunicado que "demostró falta de criterio" y que debe "asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era". Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de menores.

La Casa Real ha rectificado recientemente y ha precisado que el último contacto escrito entre ambos tuvo lugar en 2014. El escándalo se produce además pocos días antes del inicio del juicio contra su hijo Marius Borg Hoiby, que se sentará en el banquillo este miércoles tras ser acusado de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Otras personalidades de Noruega implicadas

El rey de Noruega, Harald V, expresó solidaridad con los afectados el pasado mes de diciembre. La investigación en contra del hijo mayor de la princesa heredera se inició tras un incidente en el apartamento de su exnovia en la capital, Oslo, por el que fue detenido y acusado en un primer momento de lesiones, daños y amenazas. En los archivos de Epstein también aparece el nombre del ex primer ministro Thorbjorn Jagland, actual miembro del Partido Laborista y quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa, así como presidente del Comité Noruego del Nobel.

"He estado en Tirana, Albania. Unas chicas extraordinarias. Voy a Jordania, Palestina e Israel. Vuelvo el jueves", reza un correo electrónico fechado el 25 de mayo de 2012 y enviado a Epstein por parte de Jagland, que planeaba incluso visitar la isla del magnate con su familia. Los documentos también revelan conversaciones entre ambas personalidades sobre préstamos para la compra de viviendas y otros mensajes de carácter privado. Jagland ha defendido con anterioridad que sus contactos con Epstein formaban parte de una "actividad diplomática normal".

El hijo de la princesa se sienta en el banquillo

Este martes su hijo se sentará en el banquillo acusado de violación. Precisamente el mismo hijo de una relación anterior al que quería ponerle ese salvapantallas con mujeres desnudas. Ahora tiene 29 años y enfrenta cargos no solo por violación También por abuso físico contra ex parejas, tráfico de drogas y amenazas de muerte, entre otros muchos. Este domingo la policía le volvió a detener, dos días antes de la celebración del juicio, por una pelea con navajas.