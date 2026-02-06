Elon Musk estalla contra Yolanda Díaz: "Odia a la gente de España"

Claudia Barraso 06 FEB 2026 - 19:30h.

Elon Musk ha vuelto a atacar al Gobierno español. Esta vez ha cargado contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Odia a la gente de España” ha afirmado a través de redes sociales, además de comentar que la líder de Sumar y el Gobierno “están matando España”.

Estas declaraciones son la respuesta a un tuit de Ian Miles Cheong, en el que compartía un vídeo donde criticaba duramente a la ministra. “Yo me he ido de X. Quien esté en X, está alimentado esas políticas del odio”, decía Yolanda Díaz. Este post se produjo en el marco de las polémicas medidas que ha planteado el Gobierno de España para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

Miles Cheong es un comentarista ultraconservador que cuenta con más de un millón de seguidores, por lo que el post cuenta con más de 80.000 ‘likes’ y comentarios como el de Elon Musk. Desde que el Gobierno español ha anunciado estas restricciones a las redes sociales, han estallado las críticas contra sus miembros y la guerra en redes sociales continúa, según informan medios como 'The Objective'.

Las críticas a Pedro Sánchez

Elon Musk pareció haberse quedado con ganas de más después de la encrucijada con Irene Montero a través de redes sociales. Este martes, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándole “tirano y traidor del pueblo de España” tras compartir un post con un vídeo suyo.

Estas palabras son la respuesta del magnate y dueño de la red social ‘X’ a las cinco medidas contra la impunidad en las redes sociales y en sus directivos, con el fin de proteger a los menores de edad de los efectos negativos que puedan tener en su salud mental. En ese vídeo, Sánchez explicaba las propuestas de su Gobierno para desarrollar esta medida de protección a los menores. ‘Dirty Sánchez’ o ‘Sucio Sánchez’, así se ha referido a él en un primer lugar.