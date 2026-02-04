Pedro Sánchez y miembros del Gobierno han contestado a través de redes sociales a las críticas de Elon Musk y Pavel Durov

El dueño de Telegram carga contra Sánchez y pide a los españoles "luchar por sus derechos" tras los anuncios sobre redes sociales

Moncloa ha reprochado al fundador de Telegram, Pável Dúrov, que haya vertido "varias mentiras" y "ataques ilegítimos" contra el Gobierno después de que pidiera a los españoles estar "vigilantes" y luchar por sus derechos tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantar medidas para perseguir a las plataformas digitales y a los directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Fuentes de Moncloa han criticado también que el fundador de Telegram haya usado el control "sin restricciones" de la aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España alertando del supuesto "control total" del Gobierno español y de que sus medidas van contra la libertad. "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", han recalcado.

Por su parte, Sánchez ha reaccionado en un mensaje en 'X': "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha afeado que "miles de usuarios de Telegram hayan recibido" un mensaje "no autorizado de su dueño" , diciendo que el Gobierno "amenaza las libertades". "No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha escrito en 'Bluesky'.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar al mensaje difundido en contra de Pedro Sánchez por el fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Durov. "Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha escrito el ministro en su cuenta de X. Puente ha concluido este escueto mensaje con un 'пока Pavel' ('Adiós Pavel'), escrito en ruso, país del que es originario el fundador de Telegram.

Desde el Ejecutivo han subrayado que el mensaje de Dúrov demuestra, "por sí solo", la "urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil". "Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", han defendido.

El Ejecutivo de Sánchez ha recordado que los problemas en las redes sociales "no son un invento del Gobierno, sino una preocupación generalizada de la ciudadanía". Asimismo, hace mención al último Eurobarómetro, en el que "el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y por los discursos de odio, y el 89% por la concentración de poder en las grandes plataformas y la falta de transparencia de sus algoritmos".

Las críticas a Dúrov

Desde el Gobierno también han apuntado que Dúrov "está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves", y la plataforma ha incumplido "de forma reiterada sus obligaciones de control".

Para Moncloa, el fundador de Telegram ha diseñado "deliberadamente una arquitectura de mínima moderación" que ha su aplicación "en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España".

El Gobierno, han reiterado las fuentes, ha vuelto a reprochar que el mensaje enviado por el fundador de Telegram es "un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales". "Está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones", ha denunciado.

También el PSOE, en un comunicado, ha cargado contra el mensaje de Dúrov por "señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático". "Un hecho de extrema gravedad que no puede normalizarse", ha denunciado.

Yolanda Díaz, sobre Telegram: "Vamos a romper con los monopolios digitales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha referido al mensaje masivo remitido este miércoles a los usuarios españoles por el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, asegurando que defenderá "la democracia" y romperá "con los monopolios digitales".

"El dueño de Telegram acaba de amenazar a nuestro país diciendo que el Gobierno de España está limitando los derechos digitales en el mundo. Vamos a defender la democracia, a romper con los monopolios digitales y a regular; ellos no mandan", afirmó durante la conferencia impartida 'Dos promesas para quienes trabajan: voz y propiedad. Sobre la senda propuesta al Gobierno de España para avanzar en democracia en el lugar de trabajo' en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.