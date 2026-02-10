Cerdán pide al Supremo intervenir en la audiencia previa del caso mascarillas o unificar todo el procedimiento

La defensa del exdirigente socialista alerta de una posible vulneración de derechos si no puede participar en la vista previa al juicio de Ábalos y Koldo

El PP necesita a Vox y este se abre a entrar en Gobiernos: las exigencias de Abascal

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que permita a su defensa intervenir en la audiencia preliminar previa al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el caso de los contratos de mascarillas, cuyo juicio podría celebrarse después de Semana Santa.

En un escrito, la defensa de Cerdán advierte de una posible vulneración de su derecho de defensa, ya que en esa vista se abordarán cuestiones clave del procedimiento que le afectan, aunque él está investigado en otra pieza del caso (la de las presuntas mordidas en obra pública) y no se prevé su participación ni la del resto de imputados en esa parte.

Como alternativa, sus abogados proponen que se acuerde juzgar todo el caso Koldo de forma acumulada en la Audiencia Nacional

Ahora que Ábalos ha renunciado a su acta de diputado y ha perdido el aforamiento, lo que ha permitido remitir parte del procedimiento a ese tribunal. A su juicio, no existe ya obstáculo para unificar todas las causas en un solo proceso.

La defensa, formada por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, subraya que la audiencia se celebrará ante la Sala Segunda del Supremo y que no cabrá recurso contra lo que allí se decida, por lo que podrían resolverse aspectos esenciales para Cerdán sin haber sido oído.

Por ello, solicitan que se les permita hacer alegaciones en esa audiencia o, en su defecto, que se anule el auto de apertura de juicio oral del caso mascarillas y se envíe esa parte al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para acumular todo el procedimiento.

La audiencia preliminar será presencial, después de que el Supremo rechazara que Ábalos y Koldo García comparezcan por videoconferencia

En ella se tratarán cuestiones técnicas previas al juicio, como posibles nulidades, competencia del tribunal, vulneración de derechos fundamentales y pruebas, antes de fijar la fecha definitiva del juicio, que se prevé tras Semana Santa.