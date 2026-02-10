El juez suspende la citación de Íñigo Errejón hasta que se aclare si Elisa Mouliáa lo acusa o no

El juez citó la semana pasada para este martes a Errejón para comunicarle oficialmente la apertura de juicio oral

Elisa Mouliaá cambia de parecer y seguirá adelante con la causa contra Errejón: "Ahora sí que me han tocado los ovarios"

El juez Adolfo Carretero ha suspendido la citación de este martes del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por razones de "seguridad jurídica" hasta que se aclare la posición de la mujer que lo denunció por agresión sexual, Elisa Mouliáa.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de la decisión del juez en respuesta a la petición de la defensa de Errejón, quien había decidido no asistir esta mañana al acto en el que el juez le iba a notificar la apertura de juicio después de que Mouliaá presentara un escrito renunciando a la acusación que luego no ha formalizado.

Mouliaá decidió seguir adelante con la acusación

El juez Adolfo Carretero citó la semana pasada para este martes a Errejón para comunicarle oficialmente la apertura de juicio oral, un trámite para el que le había convocado previamente pero que tuvo que suspender porque faltaba el escrito de calificaciones de la Fiscalía, que finalmente comunicó que pide la absolución del expolítico porque no ve delito.

La citación para este martes se dictó después de que Elisa Mouliaá anunciara el pasado miércoles que renunciaba a la acusación por motivos de salud y personales, aunque sin retractarse de los hechos que denunció en 2024.

Pero ayer lunes la actriz cambió de parecer y, según informó a EFE su letrado, decidió seguir adelante con la acusación al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del acusado "no puede quedar impune".

Por eso, según su letrado, no validará finalmente el escrito que envió al Decanato el pasado miércoles renunciando a su acusación contra Errejón -como le advirtió el magistrado que debía hacer porque carecía de la firma de su letrado-, de modo que decaerá y el proceso seguirá adelante.

La defensa pide que se exima a Errejón de asistir al juzgado

Errejón sostiene que esa renuncia es "definitiva" al tratarse de una decisión "libre, consciente y voluntaria" de la propia denunciante, que no requiere firma de su abogado ni de un procurador para tener efectos jurídicos, de modo que el proceso "está abocado al archivo".

A su juicio, sin acusación particular y al entender la Fiscalía que no hay delito, procede el auto de sobreseimiento en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', por no ser suficiente la presencia de una acusación popular para ir a juicio.

Por ello, la defensa pide que se le exima de asistir al juzgado a recibir la notificación de un juicio que no se va a celebrar y así evitar "el efecto estigmatizante" que tiene por "el interés mediático" que genera.

Entre tanto, la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos magistrados se reunieron ayer pera deliberar sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento, dejaron en suspenso esta decisión hasta que el juez instructor les aclarase si la denunciante ha renunciado efectivamente a acusar.

Así las cosas, el juez ha decidido suspender el trámite previsto para primera hora de este martes al no tener constancia de que Elisa Mouliaá haya hecho efectivo el escrito en el que pedía retirarse de la causa.