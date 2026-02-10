En Albacete vigilan el caudal del canal de María Cristina, que recibe afluentes de la zona de la sierra de Alcaraz donde sigue el deshielo

El Ayuntamiento de Albacete ha elevado a nivel de emergencias el Plan Territorial de Emergencias Municipal (Platemun)

Compartir







La ciudad de Albacete ha amanecido pendiente del caudal del canal de María Cristina, que recibe afluentes de la zona de la sierra de Alcaraz donde sigue el deshielo, tras varios días de fuertes lluvias que han saturado los sistemas de desagüe de la capital, generando inundaciones que han afectado a calles, garajes, comercios y viviendas, al brotar el agua de sumideros y desagües.

Ante esta situación "extraordinaria", tal y como ha reconocido el Ayuntamiento de Albacete a través de sus redes sociales, el Consistorio ha elevado a nivel de emergencias el Plan Territorial de Emergencias Municipal (Platemun).

Zonas más afectadas

La lluvia, procedente de la sierra de Alcaraz, ha llegado a alcanzar más de 400 litros por metro cuadrado en los últimos 30 días, colapsando el río Jardín que conecta con los canales de la Lobera y Acequión hasta desembocar en el canal de María Cristina, que cruza la ciudad soterrado.

La inundación ha afectado a garajes locales y viviendas bajas en calles de Industria como Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur o Paseo de la Cuba, y hasta en los archivos de la Fábrica de Harinas, y el problema podría extenderse a otros barrios como Imaginalia o San Pablo entre otros, en caso de que la situación continúe y si no se ponga solución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En vías principales por donde pasa soterrado el canal de María Cristina, como Virgen del Pilar, no hay incidencias reseñables, si bien los bomberos han emplazado a una rueda de prensa que el alcalde de la ciudad tiene previsto ofrecer en las próximas horas para actualizar la situación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, critica la ausencia de soluciones

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha desplegado el plan municipal de emergencias, pero el alcalde, Manuel Serrano, ha explicado que la solución depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que desde el viernes pasado llevaban advirtiéndole de la situación y solicitando que rompiera el canal aguas arriba, a la altura del término municipal de La Herrera, como ya se hizo en una situación similar en el 2012.

"Aunque achiquemos el agua como el colector no traga lo único que estamos haciendo es meterle el problema al de la vivienda de al lado. Lo que hay que hacer es detener el flujo que llega a la ciudad", ha señalado el primer edil.

Serrano ha criticado la ausencia de soluciones por parte de la Confederación, a la que en estos últimos cuatro días han enviado "hasta tres cartas advirtiéndole que limpiaran los canales, que son competencia suya". Según ha afirmado el alcalde, el presidente de la Confederación "lo único que ha hecho ha sido tirar balones fuera", debido a una cuestión competencial con la base del agua que involucra también a las Confederaciones del Tajo y del Segura.

"No podemos ponernos a dirimir ahora cuestiones competenciales. Las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, más aún cuando están en peligro viviendas, garajes, bajos comerciales y sobre todo, las personas", ha urgido el alcalde.

El Ayuntamiento ha agradecido la rápida colaboración de la Diputación y la Junta de Comunidades, quienes ha asegurado que han puesto a su servicio todos los medios disponibles. De momento, 125 kilómetros de la red de colectores pluviales están inundados y la evolución de la situación dependerá, según ha concluido el alcalde, de las lluvias de los próximos días