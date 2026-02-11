La UCO detecta posibles comisiones en el rescate de Plus Ultra vinculadas a un empresario cercano a Zapatero

La aerolínea Plus Ultra y el empresario Julio Martínez niegan el pago de una comisión por la intermediación en el rescate

Zapatero niega estar vinculado con el rescate de Plus Ultra y defiende que su trabajo es "conforme a la legalidad"

Compartir







La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra comienza a arrojar resultados tras los registros practicados en diciembre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza el destino de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea en 2021 por la SEPI y ha detectado indicios de que parte de esos fondos podría haberse destinado al pago de comisiones. Informa Miguel Mollà.

Según publica El Mundo, los agentes han localizado en la documentación intervenida un borrador de contrato que asignaba un 1 % del rescate al empresario Julio Martínez, presuntamente por labores de intermediación para lograr la ayuda pública. El documento fue hallado en la sede de la compañía, aunque tanto Martínez como Plus Ultra sostienen que la comisión nunca llegó a ejecutarse.

Intermediación de Rodríguez Zapatero

Martínez mantenía además un contrato de asesoría con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien abonó 450.000 euros en seis años. La cifra es similar a la que habría percibido por la supuesta intermediación. Zapatero ha negado cualquier participación en el rescate de la aerolínea, que cuenta con capital venezolano.

La causa permanece bajo secreto en un juzgado de Madrid mientras la UCO continúa analizando la documentación intervenida para determinar si existieron irregularidades en el uso de los fondos públicos.