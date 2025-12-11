Agencia EFE 11 DIC 2025 - 12:13h.

Fuentes de Plus Ultra resaltan la plena colaboración de la aerolínea con la investigación

La justicia ya investigó presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea por 53 millones

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Este operativo no está relacionado con la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Díez.

Los agentes se encuentran registrando la sede de esta empresa en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.

Se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida el miércoles junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.

Ellos están investigados por otro juzgado, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que está a cargo de las pesquisas iniciadas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que también han derivado en la detención del empresario Antxon Alonso, a quien los investigadores consideran socio del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.

Registro en la sede central de Plus Ultra

Al margen de estas detenciones, practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Policía Nacional se encuentra este jueves inmersa en otra operación, con la entrada en las oficinas centrales de Plus Ultra, donde varios agentes tratan de recabar información fiscal de la compañía.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Fuentes de Plus Ultra resaltan a EFE la plena colaboración de la aerolínea, que está "facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera", y subrayan que no se trata de un registro.