El PP pide explicaciones a José Luis Rodríguez Zapatero por su reunión con el directivo de Plus Ultra y apunta que pudo ser un "soplo"

Al Gobierno se le abre un nuevo frente con el rescate de Plus Ultra y los datos que se van publicando. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero aparece señalado por varios medios que lo vinculan con Julio Martínez Martínez, un empresario con negocios en Venezuela, según un informe de la UDEF, que investiga si existieron irregularidades en el rescate de la compañía. La información del periodista Jacobo Pérez Lirón.

El periódico de derechas 'El Debate' ha publicado varias fotografías que demuestran un supuesto encuentro que Zapatero mantuvo con el presidente de Plus Ultra, en una zona alejada de Madrid y a solo tres días de su detención. La Policía al mismo tiempo detectaba que el empresario, ahora imputado había borrado todos sus dispositivos electrónicos. El PP exige al Gobierno que explique cuál fue el papel de Zapatero en este asunto

Alberto Núñez Feijóo, Presidente del PP ha pedido explicaciones al Gobierno: "España merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no."

La conversación de WhatsApp en la que Ábalos asegura que Zapatero se reunió con el exministro Escrivá y con el presidente de la SEPI en medio de las negociaciones del rescate de Plus Ultra, han sido publicadas por el periódico ABC que apuntan a un intercambio del que Anticorrupción sospecha que ese rescate de 53 millones de euros sirvió para blanquear dinero venezolano.

Koldo García, entrevistado por OKDiario, ha apuntado directamente al expresidente del Gobierno al que acusado de haber amasado una fortuna gracias a los negocios con el país caribeño. "Con la fortuna de Zapatero viven unas 5.000 generaciones como la mía... Y creo que me quedo corto", ha asegurado el antiguo colaborador del PSOE y mano derecha de José Luis Ábalos, imputado por apañar concursos públicos.

El socialista, sin embargo, responde a los medios y asegura que no está preocupado, a pesar de que se siguen publicando informaciones, fotos sobre las supuestas irregularidades en la operación de rescate de la compañía aérea, Plus Ultra.

Desde el Gobierno niegan todas las publicaciones que lo señalan. La portavoz, Pilar Alegría defiende que el proceso se realizó con "criterios absolutamente transparentes". La Justicia tendrá que determinar qué criterios se siguieron y despejar las dudas que numerosos medios han vertido sobre el rescate de Plus Ultra realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez.