Malena Guerra 22 ENE 2026 - 16:00h.

Los investigadores se centran en una rotura del carril o un fallo en la soldadura, como hipótesis más probables sobre el accidente ferroviario

Los investigadores se centran en una rotura del carril o de un fallo en la soldadura, como hipótesis más probables sobre el accidente ferroviario de Adamuz que se ha cobrado la vida de 45 personas. Es una "probabilidad innegable" que sea la fractura de la vía por un agrietamiento por fatiga de la soldadura. Lo ha admitido el ministro de Transporte y es lo que apuntan los expertos. La periodista Malena Guerra ha hablado con ellos.

Esté en un defecto de la vía por los “mordiscos”o marcas detectados en los sistemas de rodadura del Iryo accidentado, que también presentaban otros trenes que circularon con anterioridad por ese mismo tramo el mismo domingo, día del accidente. Esto, que no era visible produjo un escalón entre los tramos que quedó marcado y que centra la atención de los investigadores.

Falta analizar las ruedas de los trenes Iryo que pasaron antes; de momento se han encontrado las muescas en otros modelos de tren.

El presidente del Consejo Nacional de Ingenieros Industriales, Mateo Oliver, así lo ha explicado a Informativos Telecinco: "Se intuye bastante que esta zona de aquí es la soldadura y justo después el material, debido al esfuerzo térmico, se quedó más frágil", una explicación que refuerza la hipótesis más probable del descarrilamiento del tren Iryo.

El experto con palabras sencillas ha mostrado lo que se ha podido saber hasta ahora: "Ese raíl ha sido empujado por las ruedas del tren que pasaban. Iban haciendo impactos hasta que degradaron el raíl por fatiga o directamente por percusión y rompió".

Un error humano o revisiones más frecuentes

La soldadura se hace con un molde relleno de hierro fundido entre los tramos con el máximo rigor, pero la duda ahora es saber si fue un fallo humano de un soldador cuando se hizo la revisión en mayo del 2025. Al empalmar dos tramos de rail, el operario no valoró que debía debe cortar unos centímetros porque el acero había podido perder su grado de dureza por el calor de la soldadura.

También puede haber sido una mala previsión de la vida útil de las grietas en las soldaduras. Se hacen pruebas que estiman hasta cuando no va a ser una amenaza, pero si donde antes pasaba un tren ahora pasan 10 el ciclo de resistencia se acorta y quizá las revisiones se tiene que hacer mas a menudo.

La ingeniera industrial, Vanesa Rodriguez cree que todas estas tesis se comprobarán: "En la propia metalografía se verá y claramente si hay pistas de cualquier afección o cualquier agrietamiento". Para tener una conclusión, todavía faltan muchas pruebas y habrá que esperar.