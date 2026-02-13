Conchita la poligrafista interviene en 'Vamos a ver': ¿Podría Koldo García pasar el polígrafo?

Conchita Pérez, la poligrafista por excelencia, responde tras la petición de la abogada de Koldo García de someter a su cliente al polígrafo

En pleno proceso Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, hace una curiosa petición en el Tribunal Supremo. La letrada solicita que su defendido se someta a la prueba del polígrafo pese a que no esté reconocida en el ordenamiento jurídico español: "Tampoco es una prueba vetada".

De la Hoz solicita que sometan a su cliente a esta prueba para demostrar, según sus propias palabras, que es Víctor de Aldama y no Koldo quien miente. En Estados Unidos no se considera que sea una prueba fiable, mientras que en lugares como Méjico solo se permite en determinados supuestos. Aquí, en España, la regularización y posición de las autoridades cambia sobre el uso de este aparato: un perito podría incluir informes de polígrafo como elemento auxiliar, aunque estos no tienen valor probatorio.

Conchita Pérez explica en 'Vamos a ver' cómo funciona el polígrafo

¿Podríamos ver a Koldo García ante un polígrafo? La mayor experta en este asunto de nuestro país conecta en directo con 'Vamos a ver' y lo hace explicando por qué un tribunal jamás admitiría este tipo de prueba:

"En España este aparato no se utiliza en sede judicial no porque no tenga fiabilidad, si no porque existe un artículo que te permite mentir en defensa propia en los juicios. El polígrafo no es una testifical cualquiera, es una prueba científica de gran precisión que te aseguro que funciona seguro".

La que durante años fue la poligrafista oficial del 'Deluxe' ha asegurado que someterse a esta máquina es la mejor forma para salir de dudas en casos en los que existen versiones radicalmente distinta entre acusados:

"Al polígrafo no se le engaña, por eso es una herramienta muy válida y muy utilizada en ámbitos profesionales de seguridad. El polígrafo mide la respiración torácica, la abdominal, la presión sanguínea, la sudoración, el esfínter..."

Según Conchita Pérez, aunque el Tribunal Supremo no acepte el test del polígrafo como prueba, sí que podría ayudar a los jueces a determinar si es Koldo García o Víctor de Aldama quien "dice la verdad".