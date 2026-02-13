Carolina Perles reacciona a las imágenes de Ábalos en el Supremo: "Tenía mala cara, como si estuviera enfermo"

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, ha intervenido en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Exclusiva | Carolina Perles, exmujer de Ábalos, al borde del llanto: "Mis hijos están destrozados"

Después de ver cómo su exmarido, José Luis Ábalos, llegaba en furgón junto a Koldo García para asistir a la audiencia preliminar que se celebró este jueves 12 de febrero en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, Carolina Perles ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'.

La ya ex mujer del político ha hablado de tú a tú con Ana Rosa Quintana y ha compartido con la presentadora y con la audiencia del programa sus impresiones al ver por televisión las imágenes del padre de sus hijos ante el juez:

"Yo lo encontré cansado, con mala cara, casi como si estuviera enfermo. Estaba superado por la situación, él no se esperaba verse en este escenario y le supera todo. Vimos una sonrisa de vez en cuando que yo creo que era por los propios nervios, él en el fondo no ha llegado a asimilar esa nueva realidad. Él está pensando en su defensa, en el fondo él piensa que es una realidad injusta".

Carolina, que se ha mostrado muy crítica con su ex marido en el pasado en diversas entrevistas, ha reconocido que no está de acuerdo con la estrategia de defensa de los abogados de Ábalos:

"Obviamente van a la desesperada, yo creo que la estratega que se ha seguido con Jose no ha sido la adecuada, yo habría hecho caso al primer abogado, si hubiera reconocido algo y dejado el acta el escenario actual sería muy distinto. Sus pasos le han llevado a este escenario tan complicado en el que no tiene contacto con el exterior, debe ser muy duro lo que está viviendo".

Carolina señala al "entorno" de José Luis Ábalos

Carolina Perles se ha abierto con Ana Rosa Quintana y ha reflexionado sobre el tremendo cambio de personalidad de su ya ex marido cuando aceptó el cargo de ministro. Carolina ha señalado directamente a los que, en su opinión, fueron los responsables del cambio de rumbo del padre de sus hijos:

"Yo creo que ha habido un cúmulo de cosas, cuando Jose llega al cargo está rodeado de gente que le adula, yo siempre he comentado que cuando empezó a rodearse de esa gente fue un antes y un después, su personalidad cambió al hacerse con el cargo. Yo se lo hacía saber y él me decía que la que no estaba viendo la realidad era yo. Él llegó a pensar que era intocable (...) Cuando Santos le pone a Koldo a su lado, porque fue él quien le ofreció la compañía de Koldo, este se convierte en su sombra. Yo no sé si hay también algo de dependencia, ambos dos saben mucho el uno del otro. Yo siempre digo que no considero que Koldo haya sido una buena influencia para Jose. Yo no dudo que se tengan cariño, pero Jose tenía otro tipo de vida antes de conocerle. Yo creo que su entorno, en parte, se ha aprovechado de Jose cuando le encontraron el punto débil, encontraron el punto por donde él se podía perder y lo aprovecharon, yo esto lo he vivido en primera persona".

Carolina ha reconocido que en todo este tiempo que su ex marido ha pasado en prisión preventiva no ha hablado con Ábalos. Perles ha explicado que sus hijos hablan con "Jose" con cierta frecuencia, unas llamadas en las que ella sí está presente:

"Desde que él está en prisión no hemos hablado, yo estoy delante cuando mis hijos hablan con su padre por su teléfono, es algo duro, pero yo creo que Jose y yo tenemos muy poco de lo que hablar. Le deseo que le vaya bien su proceso".