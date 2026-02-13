Muere el histórico dirigente de CCOO y minero Ceferino García Treceño, 'Ferino'

Referente del sindicalismo minero asturiano y de CCOO, fue secretario confederal y siguió vinculado al tajo tras dejar la dirección

El juez rechaza el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual y mantiene a Elisa Mouliáa como acusación

Compartir







El histórico dirigente de Comisiones Obreras vinculado al movimiento minero asturiano y a la dirección confederal del sindicato, Ceferino García Treceño, ‘Ferino’, ha fallecido a los 74 años en Gijón.

Ocupó, entre otros cargos, la Secretaría de Políticas Institucionales de CCOO a partir de 1985 y posteriormente la responsabilidad del área minera del sindicato.

CCOO ha enviado este viernes un comunicado en el que resalta que Ferino, minero del pozo Fondón, “ayudó a crear lo que son las Comisiones Obreras”. José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturias, ha destacado su “gran sentido del humor”: “Hacía que ante las adversidades pudieras sacar una sonrisa y el día a día fuera más llevadero”.

Tras el VI Congreso, en 1996, dejó la dirección del sindicato, pero no la actividad sindical. “Volvió a su pozo, el Fondón, a seguir picando carbón. A estar en primera línea en asambleas de minería cuando había miles de trabajadores en Hunosa, a ser un afiliado más, un sindicalista pegado al tajo”, ha relatado el secretario.