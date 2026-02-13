Óscar López: "A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Javier Lamban"

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco".

Las palabras tan desafortunadas del ministro Óscar López al echarle la culpa de los resultados de Aragón a Lambán, fallecido hace unos meses. Ha dolido mucho en su propio partido. Una vez más, el más crítico ha sido García Page que critica el clima de degradación al que se ha llegado en el PSOE. El ministro ha intentado hoy suavizar sus palabras pero, ni mucho menos, se ha disculpado.

Para entender la polémica hay que recordar las palabras del ministro responsabilizando del fracaso electoral al desaparecido Javier Lambán. "En lugar de hacer oposición al señor Azcon se dedicó a otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos de la derecha. Por lo tanto el PP no ha tenido el desgaste que debería haber tenido. Es mi opinión, yo respeto otras".

Una opinión que ha dolido profundamente en un sector del Partido Socialista. la candidata en Aragón era la primera en reaccionar. Hoy ha sido García Page el que ha puesto voz a ese sentir. "No se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona". El presidente manchego habla de miseria política y de degradación en el PSOE.

Óscar López: "A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Javier Lamban"

Esperaba hoy disculpas, pero ha tenido que conformarse con esta explicación de Óscar López: "Discrepancia política, sí, y máximo respeto persona. A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Javier Lamban"

Preguntado por las declaraciones de su compañero en el Gobierno, el ministro Bolaños prefiere quedarse en ensalzar la figura del expresidente maño. "Ha sido un referente especialmente entre los socialistas aragoneses".

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el "drama" en el PSOE actual es que en él "cabe gente como Óscar López y no como Javier Lambán", del que ha asegurado era una persona "honesta, con la que se podía hablar, acordar y discutir".

En un acto en Salamanca en el que ha respaldado la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco para las elecciones a la Presidencia de la Junta de Castilla y León el próximo 15 de marzo, el líder nacional de los 'populares' ha tildado de "muy graves" las declaraciones realizadas ayer por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M y que ha ratificado hoy y en las que ha señalado al expresidente de Aragón ya fallecido por los resultados en Aragón.

Durante su intervención ha recordado que, en su etapa como presidente de la Xunta, conoció a muchos dirigentes autonómicos, "líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos".

"En Castilla y León he conocido al presidente Juan Vicente Herrera, pero he conocido otros presidentes que no son de mi partido. Y voy a mencionar sólo a los que están retirados, no vaya a ser que les crea un problema. He conocido y aprecio a Javier Fernández, a Iñigo Urcullo... Y uno de los mejores que conocí fue, sin duda, Javier Lambán, que era una persona honesta, con la que se podía hablar, con la que se podía acordar y con la que se podía discutir", ha mencionado.

Al hilo de estas palabras, ha afeado las declaraciones "muy graves" de Óscar López y más que se haya ratificado hoy. "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco", ha continuado para asegurar que un ministro como él solo lo puede ser de un Gobierno como el actual. "El "drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y no como Lambán", ha zanjado.

Feijóo ha subrayado que no iba a "descubrir" quien era Óscar López en una comunidad donde se le conoce "mejor que nadie". "Por el influjo de Castilla y León, los madrileños también son muy listos y por tanto, que se prepare Óscar López, si es que al final se atreve a presentar a la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha concluido.

Morant apoya a Óscar López: "Es un análisis político desde el respeto"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha apoyado a Óscar López: "Es un análisis político desde el respeto y, por tanto, creo que también podemos hacer nosotros análisis políticos", ha dicho Morant, quien ha añadido que, como secretaria general del PSPV, cree que donde está el PSOE en la oposición tiene que hacer oposición. "Si lo que queremos es frenar a la ultraderecha, tenemos que hacer oposición al PP, que es quien la está llevando de la mano a las instituciones", ha finalizado.

Ana Redonde dice que es "una opìnión personal"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que las palabras del titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre el expresidente de Aragón ya fallecido, Javier Lambán, expresan una "opinión personal" y ha apuntado que es un referente y el PSOE reconoce su trayectoria. Redondo ha señalado que el Partido Socialista "reconoce al señor Lambán su trayectoria política" y ha añadido que "está fuera de toda duda" que es un "referente para el socialismo" a nivel nacional y "por supuesto" en Aragón. La ministra se ha expresado así tras las críticas de López, quien ha ratificado este viernes sus declaraciones y ha argumentado que las hace desde la "discrepancia política", pero con el "máximo respeto personal".