"Desde la cultura de masas, ha plantado cara al racismo institucional", ha defendido la formación

Debido a su defensa de la inmigración, Sumar Asturies ha instado este lunes al Gobierno del Principado a iniciar los trámites para conceder la distinción de Hijo Adoptivo de la comunidad autónoma al artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny.

El problema es que muchas personas ven incompatible este nombramiento con el lenguaje machista del artista. Lo que sorprende todavía más es que esta propuesta venga de un partero que se define como feminista.

Muchas personas ven incompatible este nombramiento con el lenguaje machista del artista

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha reaccionado en directo a esta noticia: "Me pareció fenomenal su defensa a lo latino en la 'Super Bowl', pero las letras son el reguetón más soez y más sexista que existe", ha dicho Ana Rosa Quintana.

Movimiento Sumar Asturies destaca que esta distinción serviría para "mandar un mensaje claro" al mundo, en el sentido de que mientras "otros condecoran a potencias que cierran fronteras y deportan migrantes", el Principado "abraza a quienes construyen puentes y defienden la diversidad cultural y los derechos humanos".