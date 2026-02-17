Un reportero de 'El Programa de Ana Rosa' ha comprobado cómo funcionan estos trenes el día de su reapertura

Detenido un tren en Adamuz por una incidencia tras el restablecimiento de la línea Madrid-Andalucía

El mismo día que se ha restablecido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' se ha subido a uno de estos trenes para comprobar cómo funcionan.

La sorpresa llegaba cuando poco después de que estos trenes tratasen de volver a la normalidad, uno de ellos ha tenido que hacer una parada preventiva en Adamuz.

Se reanuda la línea Madrid-Sevilla 29 días después de la tragedia de Adamuz

Nuestro reportero del programa también ha sufrido un retraso de al menos una hora en su viaje y ha podido comprobar en primera persona su funcionamiento: "Llevamos de momento una hora de retraso. Me ha llamado mucho la atención que en los trenes siempre se indica la velocidad, pero en esta ocasión no ha parecido en ningún momento. No nos hemos parado, pero lo que tenía que ser un trayecto de 2 horas 40 minutos se está convirtiendo en uno de al menos3 horas y 40 minutos", nos ha explicado.

Además, Alejandro Rodríguez ha comprobado que los trenes van bastante llenos y que algunos de los viajeros se han enterado de que este trayecto volvía a funcionar gracias a los medios de comunicación.