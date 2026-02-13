Logo de telecincotelecinco
La cena romántica de Bad Bunny con su exnovia Gabriela Berlingeri en Buenos Aires

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri
El cantante fue visto con la que fuera su exnovia cenando en un restaurante en Buenos Aires. Cordon Press
Bad Bunny ha sido visto con su exnovia Gabriela Berlingeri tras el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. La pareja disfrutó de una cena este jueves, a dos días de San Valentín, en Buenos Aires.

Así lo han retratado fotografías obtenidas por el medio ‘Page Six’. La superestrella puertorriqueña actúa en la capital argentina viernes, sábado y domingo, por lo que aprovechó la visita al país para cenar con Berlingeri.

El artista del momento fue fotografiado saliendo del restaurante vistiendo una sudadera azul, un tapabocas y gafas oscuras. El joven de 31 años estaba rodeado de un amplio séquito de guardaespaldas que lo protegieron de un gran número de fans.

No obstante, el cantante saludó a algunos fans e incluso abrazó a un par de niños. Berlingeri, por su parte, caminó discretamente detrás de Bad Bunny junto a un empleado del restaurante.

La diseñadora esperó en el coche mientras el ganador del Grammy interactuaba con sus seguidores. Llevaba una chaqueta marrón con un par de pantalones del mismo color. Antes de su cita en Argentina, Berlingeri también había sido vista en el Super Bowl.

Bad Bunny y Berlingeri, de 32 años, salieron intermitentemente entre 2017 y 2022. El artista de reggaetón compartió anteriormente que conoció a Berlingeri en Puerto Rico después de cantar en un concierto de Zion y Lennox.

