Aunque la formación rechaza el uso del velo en estos lugares, no apoyarán la propuesta de Vox y presentan su propio proyecto de ley para prohibirlo

Burka y el Niqab, qué política tienen en Europa al respecto: ¿Tolerancia o prohibición?

Junts ha anunciado su negativa a apoyar la propuesta de Vox para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, han registrado su propio proyecto de ley para prohibirlo.

A través de un comunicado, los de Carles Puigdemont han avanzado que su propuesta también incluirá la petición de delegación de competencias estatales "en materia de seguridad e identificación de personas" y será "rigurosa" en línea con los estándares europeos.

El rechazo de Junts frena la iniciativa de Vox

El 'no' de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. Argumentando la decisión, desde la formación independentista catalana recalcan: "Decimos 'no' al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos 'no' al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas".

En esa línea, fuentes del partido insisten en que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

Frente a ello, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, algo que recuerdan que ya defendieron en el Parlament así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración "que tumbaron Vox, Podemos y PP".

Vox carga contra el rechazo de Junts y le califica de "colaborador necesario" de la teoría del remplazo en Cataluña

Tras el anuncio de Junts, la portavoz de Vox en el Congeso, Pepa Millán, ha criticado que la formación catalana vaya a votar en contra de su proposición de ley en el Congreso y hayan registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

"Junts está a favor de la islamización en Cataluña y esto se lo tendrán que explicar a los catalanes que están sufriendo esa sustitución poblacional con la que tanto orgullo alardeaban en Podemos, que querían llevar a cabo", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Según Millán, Junts será "colaborador necesario" de la teoría del reemplazo en Cataluña, "una región que ya de por sí sufre las secuelas y las consecuencias de ese multiculturalismo impuesto por el PSOE". "Nosotros estamos en contra y no hacemos las cosas porque vayan a dar los números", ha subrayado.

Por otro lado, preguntada sobre si votarían a favor de la propuesta de Junts si fuese similar a la suya, la portavoz ha contestado que duda "mucho que fuera coincidente, porque en ese caso se tendría muy fácil votar a favor" de la iniciativa de Vox. "La realidad es que Junts se mueve por el cálculo electoral", ha señalado.

Al respecto, Millán ha defendido la propuesta de Vox y ha asegurado que desde que las "políticas de fronteras abiertas" del PP y del PSOE "han facilitado la llegada masiva de inmigrantes procedentes de países con fuerte influencia islamista, se está normalizando la imposición de hábitos contrarios" a la cultura española que "atentan directamente" con los valores y que "además suponen una degradación inaceptable de la mujer".

Para la portavoz de Vox, el objetivo de prendas como el nicab o el burka es "la erradicación de la identidad personal de la mujer, de la vida en comunidad y aumentar el sometimiento al varón".

En la misma línea, ha indicado que espera que la mayoría de la Cámara respalde esta propuesta de Vox que, "por desgracia", no contó con el apoyo del PP cuando se votó en los parlamentos de Baleares, Cataluña, Madrid, Melilla, Murcia o La Rioja.

Por otro lado, Millán ha indicado que su partido ha registrado una iniciativa coordinada en todos los parlamentos y en todos los ayuntamientos donde tienen representación en la que exigen "rechazar la implantación del menú halal en cualquier centro público y promover la gastronomía tradicional" española, "garantizando el derecho de todos los consumidores a productos arraigados" en la cultura española y favorecer a los productores locales.