El Congreso ha celebrado este martes 17 de febrero el acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’ para celebrar que la carta magna de 1978 se convierte esta semana en la más duradera de la historia de España, superando así a la de 1876. Con motivo de la simbólica ocasión, –que ha contado con un discurso en su defensa del rey Felipe VI, y a la que ERC, Bildu y BNG han rechazado sumarse–, la cita ha estado rodeada, no obstante, de múltiples representantes y exlíderes políticos. Entre los gestos destacados, además, se ha producido el saludo entre el presidente Pedro Sánchez y Felipe González, muy esperado en su relevancia mediática tras las últimas críticas que el expresidente socialista dedicó al jefe del Ejecutivo y líder de su partido, al que dijo que no votaría en las próximas elecciones generales.

Intercambiando miradas y estrechando sus manos en un breve instante, –como puede apreciarse en el vídeo que acompaña a esta noticia–, ambos se han saludado con aparente normalidad de acuerdo con el protocolo dispuesto para la ocasión, llegando a esbozar también una sonrisa.

El gesto, no obstante, despertaba una gran atención después del revuelo político levantado por las declaraciones que hace justo una semana realizaba el expresidente socialista durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, donde reprochó la falta “total” de autocrítica en el PSOE tras las derrotas electorales en Aragón, –donde han igualado el peor registro de su historia–, y Extremadura, considerando que ese escenario se repetirá en las próximas elecciones generales, en las que dijo que votaría “en blanco”.

"Esto es lo que va a pasar en España. Por el camino que vamos no se evita", dijo, responsabilizando al PSOE de promover el crecimiento de VOX con el objetivo de perjudicar al PP.

Insistiendo en que querría ver un “análisis autocrítico” en su partido, Felipe González incluso llegó a advertir de que la derecha “va a ser abrumadoramente mayoritaria”, afirmando que el único que lo niega es el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En sus declaraciones, en las que también dijo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carece de proyecto y solo pretende “echar” al propio Sánchez, además aseguro que no pactaría con Vox, pero tampoco lo haría, “ni de broma”, con Bildu, como están haciendo actualmente en su partido.

Por todo ello, subrayó que en los próximos comicios generales votará "en blanco" porque los “actuales candidatos” no le representan, subrayando que no dará su apoyo a ningún otro partido.

La reacción del Gobierno frente a las palabras de Felipe González

Tras las palabras de Felipe González, el Gobierno, a través de Elma Saiz, como ministra portavoz, trató de restarle importancia subrayando que el PSOE es un partido democrático en el que hay muchas voces, señalando que la suya “es una más” entre ellas.

Sin ahondar en ello, y en todo ese contexto, el saludo de este martes entre Pedro Sánchez y Felipe González se enmarca dentro de la brevedad y la normalidad dentro de una cita donde el protagonismo quedaba en la Constitución.

El discurso del Rey por la Constitución

A ese respecto, el rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha pronunciado un discurso en el que ha reivindicado que “la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla”, reivindicando su vigencia.

Apelando a no caer “nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano", ha señalado que “el camino recorrido por España ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos”.

Celebrar la longevidad de la Constitución, ha dicho, permite tomar conciencia "de lo que le debemos", puntualizando que "esa conciencia no se limita a la letra de la carta magna, sino que se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones".

“Nos obliga a su respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento", ha dicho, llamando a cumplirla como “mejor manera de conmemorarla”.