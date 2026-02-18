Garamendi responde a Yolanda Díaz: "Más del 50% de mi salario va al Estado para que la ministra lo gestione"

Raquel Ortega 18 FEB 2026 - 11:40h.

Garamendi defiende la transparencia de su salario en ‘El programa de Ana Rosa’

La relación entre el Gobierno y la patronal atraviesa un momento delicado. En los últimos días, Yolanda Díaz ha atacado a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, poniendo el foco en su salario. “Garamendi gana 23 veces el salario mínimo interprofesional”, afirmó la ministra.

Desde el Ejecutivo también se ha reprochado a la patronal su negativa a sentarse en la mesa de negociación para abordar una subida salarial, acusándola de no querer incrementar los sueldos mientras aumentan sus ingresos. Garamendi ha respondido a estas acusaciones en ‘El programa de Ana Rosa’: “No hay nada como faltar a la verdad y buscar un muñeco de trapo para golpear cuando hay otras cosas que se tienen que arreglar. En este momento nos ha tocado a nosotros”.

Garamendi: “Mi salario es transparente y está aprobado”

El presidente de la CEOE ha querido aclarar la polémica sobre su salario. “Mi salario es transparente y está aprobado por mi Junta Directiva”, ha afirmado, subrayando que “más del 50% va al Estado para que la ministra lo gestione”. Además, ha lanzado una crítica directa a Díaz: “Yo no prometí en su día cobrar tres SMI, como la ministra hizo, y no vivo en un piso de 400 metros cuadrados en la Castellana. Yo me pago mi casa”.

Garamendi ha insistido en que el debate debe centrarse en el funcionamiento del mercado laboral, ya que, a su juicio, el incremento de las cotizaciones sociales está dificultando la mejora salarial: “Es un disparate lo que ha subido la Seguridad Social y, si todo eso se articulara bien, se podrían subir los salarios y estaría en los bolsillos de los trabajadores”.

Además, ha alertado sobre el impacto que tiene el absentismo laboral, que ha cifrado en 32.000 millones de euros. “Nadie dice que no suban los sueldos”, ha dicho. Sin embargo, ha pedido que se reajuste el enfoque de manera que tenga en cuenta los costes que asumen las empresas.