Antonio Ortega ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito sexual

La denunciante del DAO sabía que sus datos personales estaban circulando y tenía miedo de los tentáculos de su jefe

Gran CanariaEl director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito sexual por una denuncia que se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo (Gran Canaria), han confirmado fuentes del Gobierno de Canarias.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia han confirmado la dimisión de Ortega, adelantada por el diario digital Canarias Ahora, a raíz de un auto de procesamiento dictado en su contra el pasado 6 de febrero por unos hechos cuya investigación comenzó en 2022.