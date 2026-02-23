Coordinadora de Sumar, de la ausencia de Yolanda Díaz al acto de una 'nueva izquierda': "Fue por generosidad"

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Lara Hernández, coordinadora de Sumar

La nueva coalición a la izquierda del PSOE se presentaba este fin de semana en un acto en el que los cuatro partidos del ala minoritaria del Gobierno, IU, Más Madrid, Comuns y Sumar, escenificaron la puesta de largo de su nueva alianza, aún sin nombre ni líder, en un acto al que acudieron 600 personas en el Círculo de Bellas Artes (Madrid)y con la ausencia destacada de Yolanda Díaz.

Lara Hernández, coordinadora de Sumar': "No es una redición exacta de 'Sumar'

Este lunes, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Lara Hernández, coordinadora de Sumar, que ha respondido a la pregunta de Ana Rosa sobre el motivo por el que Yolanda Díaz no acudió al evento: "Efectivamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, como ya anunció días antes, no acudió creo que en un acto de generosidad para dar paso a las organizaciones políticas, los partidos políticos que son quienes ahora deben, de alguna manera, gobernar esta nueva etapa", ha explicado.

Ana Rosa planteaba si no era contradictorio que una "nueva izquierda" contase con cuatro ministros en el acto: "No veo la contradicción. Puedo entender que exista esta inquietud, pero lo que nosotras estamos es lanzando un proyecto que tiene una mirada muy clara hacia las elecciones generales de 2027. Aquí lo importante es que ya hemos puesto el coche en marcha y que vamos a acudir a esas elecciones, donde esperamos que estemos más formaciones".

"No es una redición exacta de 'Sumar' y creemos que en 2027 no tiene nada que ver con 2023. Nosotros somos un germen y lo que queremos es abrir las puertas a otras formaciones"