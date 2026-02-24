La jueza pide a Adif devolver material de Adamuz en su poder y evitar responabilidad penal

La magistrada ordena a Adif devolver de inmediato el material retirado del lugar del siniestro y le advierte de posibles responsabilidades penales

Compartir







La jueza que instruye el caso por el accidente de Adamuz, en Córdoba, en el que murieron 46 personas, ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a la “restitución inmediata del material que obre en su poder” para evitar incurrir en responsabilidad penal.

En una providencia, la titular del Tribunal de Instancia e Instrucción de Montoro, en Córdoba, número dos responde al oficio presentado por la unidad de investigación de la Guardia Civil de Córdoba, en el que señaló que Adif retiró material del lugar del accidente sin pedirlo, tal y como han publicado este martes diversos medios.

Los requerimientos de Adif por la jueza

Ante el oficio de los investigadores, la jueza ha requerido a Adif que “se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa” y de practicar cualquier prueba sobre el material extraído sin autorización judicial previa.

Además, insta a la “restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal”.

La Guardia Civil indicó que Adif “realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente” hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y que practicó pruebas en ese material sin advertirlo ni solicitarlo.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional respalda la semilibertad de ‘Txeroki’ con la condición de pedir perdón a las víctimas

Las declaraciones de Adif

Por su parte, Adif aseguró que entre el 22 y el 23 de enero solo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente, y que se conservó siempre a disposición policial y judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fuentes del administrador señalaron que, de no haber retirado y custodiado esas piezas, con el inicio de las obras “hubieran acabado en cualquier vertedero”.

Desde Adif subrayan que todo el material se trasladó a un edificio de mantenimiento en Hornachuelos, en Córdoba y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se trataba de material de la vía en sentido Madrid, y no del contrario, donde se produjo el descarrilamiento del accidente ocurrido el 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

“Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial”

Recalcan desde la empresa pública, que el 27 de enero obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea. El día 30 de enero, añaden las fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material, indicándosele que estaba en Hornachuelos, “donde ha estado siempre a su disposición”