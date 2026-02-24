Maitena Berrueco 24 FEB 2026 - 19:30h.

La prueba mundial se disputó en Mallorca, el pasado 30 de enero, en plena alerta naranja por viento y mala mar

El 'walking football', el deporte para los mayores de 60 años: "Es una nueva ilusión en la jubilación"

Compartir







BilbaoCon solo ocho añitos, Bittor Mentxakatorre se ajustó por primera vez unas gafas de buceo, “que me regalaron mis padres” y, con ellas puestas, se pasaba las horas “persiguiendo mubles” por la bahía de su Plentzia natal. Entonces no lo sabía, pero acababa de germinar en él una pasión que le ha acompañado toda la vida: la pesca submarina.

Un deporte que perdía recientemente al que era, en palabras de Mentxakatorre, “el número 1 de este deporte en Euskadi”: Sergio de Julián, el vigente campeón de pesca submarina, que falleció el pasado 1 de febrero. “Su muerte sin duda empañó la alegría de nuestro triunfo, era el número 1 en Euskadi”.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre español en Bali cuando realizaba pesca submarina

El pasado 30 de enero, este vizcaíno ganaba la 'III World Cup Master 50+', proclamándose campeón del mundo de esta disciplina deportiva, en la categoría de veteranos, mayores de 50 años, y esa es la única pista sobre su edad, que guarda con celo, "que sino luego en mi pueblo me llaman aitite (abuelo)", bromea. Con toda una vida “vinculada a la mar”, esta estrechísima relación, a punto ha estado de romperse por un problema con los tímpanos, “nuestro talón de Aquiles”, aunque afortunadamente, dado este triunfo, no ha sido así.

PUEDE INTERESARTE Dos submarinistas coruñeses graban su encuentro con el delfín Manoliño en la ría de Ferrol, A Coruña

Acostumbrado, como está el de Plentzia, a zambullirse en las frías aguas del Cantábrico, el temporal que azotaba Mallorca a finales del pasado mes de enero, cuando se celebró la competición mundial, lejos de convertirse en un problema, “a mí me vino bien” porque “la pesca fue más al estilo cantábrico”. Su gesta la logró, en plena alerta naranja por viento, con unas condiciones del mar adversas y en equipo, junto a sus compañeros Pierre Roy y a Pedro Carbonell, que hacía las veces de patrón de la embarcación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En apnea

Pierre y Bittor armados con un fusil submarino, una especie de ballesta que lanza un arpón con un alcance de 2 o 3 metros como máximo, pusieron durante las 6 horas que duró la prueba testaron su capacidad de aguantar la respiración, “se realiza en apnea”. En ese tiempo, el equipo del vasco logró el mayor número de piezas válidas, respecto a sus competidores: 15, en total, de seis especies diferentes, entre ellas, lubinas, mubles o carbos. Con el agua a una temperatura de 14 grados, la adrenalina, el buzo y el continuo movimiento hacen que el frío casi ni se note, “el tiempo se pasa volando y vas casi sudando dentro del neopreno”, relata.

El de Plentzia es un enamorado del mar y por eso defiende que este deporte no es “disparar a lo primero que se pone a tiro”. En este sentido, insiste en aclarar que se trata de pesca sostenible, porque “pescado que se pesca, pescado que se come” y que, en competición, “todas las capturas de donan” a los bancos de alimentos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La pesca submarina le ha llevado a este deportista vizcaíno a recorrer medio mundo sumergiéndose desde en las heladas aguas de Noruega como en las cálidas aguas del Caribe, en Tahití o Madagascar, “mi próximo objetivo es practicar pesca submarina en Isla Margarita”, desvela. Pero sin irse fuera, en la costa, que también conoce, de Vizcaya, Mentxakatorre ha visto desde esturiones a ballenas, tiburones y hasta tortugas.

Resultado de la prueba en Mallorca

Bittor Mentxakatorre, Pierre Roi y Pedro Carbonell se convirtieron en los ganadores de la 'III World Cup Master 50+', con 17.420 puntos. El segundo lugar fue para el equipo Oxidados, compuesto por Jaime Juaneda, Jaime Santamaria y Joan Clar, con 12.160 puntos. El tercer puesto lo ocupó la Federación Cántabra, con José Luis Fernández y José Luis Somoja (Boris), con 10.230 puntos. El cuarto lugar fue para el equipo Jovenets Comopeces con 4.574 puntos. El equipo italiano ASD Isola, formado por Nicola Riolo y Rafaele Loprete, no registró ninguna captura.