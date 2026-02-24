Felipe VI preside los actos por el centenario del Plus Ultra, que "fortaleció los lazos con Iberoamérica"

Felipe VI preside en Palos de la Frontera los actos del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra

El rey Felipe VI ha presidido este martes en Palos de la Frontera, en Huelva los actos conmemorativos por el centenario del hidroavión Plus Ultra, primer vuelo entre España y Sudamérica, en un acto militar con exhibiciones terrestres y aéreas del Ejército del Aire. Un aniversario de un hecho que, como se ha destacado durante el evento, supuso “el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y diplomáticos con Iberoamérica”.

La jornada ha comenzado con la llegada del rey, a las 11.30 horas al muelle de la Reina, en La Rábida, para inaugurar, junto al monumento al Plus Ultra, una placa conmemorativa del centenario. Allí ha sido recibido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Francisco Bravo; la alcaldesa de Palos, Milagros Romero; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades.

Asimismo, han estado presentes representantes del Ejército de Argentina, destino final del Plus Ultra, así como el alcalde de Luján, Leonardo Boto, ciudad donde se conserva el hidroavión y que se ha hermanado con Palos de la Frontera con motivo del centenario.

Tras ello, el monarca se ha dirigido a Palos, donde ha recorrido a pie la calle Rábida hasta la plaza Aviador Ramón Franco. Felipe VI ha ido saludando a vecinos y visitantes que abarrotaban las calles engalanadas con banderas de España y Argentina.

Sobre las 12.40 horas ha comenzado el acto militar en la explanada de la plaza de Toros del Descubrimiento, con la recepción de la bandera de España y los honores correspondientes al son del himno nacional. El rey ha sido recibido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el general del Aire Francisco Bravo Carbó, ha pasado revista a la formación y ha saludado a las unidades participantes.

El jefe del Servicio Histórico y de Cultura del Ejército del Aire y del Espacio (Shycea), Juan Francisco Sanz, ha tomado la palabra tras recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Sanz ha subrayado que Palos de la Frontera es “un enclave de gran simbolismo”, ligado tanto al viaje de Cristóbal Colón en 1492 como a la salida del Plus Ultra en 1926, cuando logró cruzar por primera vez el Atlántico Sur.

Ha explicado que el vuelo fue “un proyecto de Estado” destinado a reforzar los lazos con Iberoamérica, y que sus protagonistas se convirtieron en símbolo de unidad y progreso. También ha destacado su impacto en el desarrollo de la meteorología, la radiocomunicación y los sistemas de navegación, así como en el establecimiento de las primeras rutas comerciales con América.

Sanz ha señalado que el centenario debe servir para mostrar el papel histórico del Ejército del Aire y del Espacio y para reivindicar la importancia de una cultura de defensa sólida en la sociedad actual.

Al final del acto, se ha realizado una ofrenda floral a los caídos por parte de los familiares de los aviadores del Plus Ultra. Como colofón, tres aviones del Grupo 43, los conocidos como ‘botijos’ han sobrevolado el cielo de Palos. Posteriormente, se ha celebrado un desfile militar y una exhibición aérea de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y la patrulla de helicópteros Aspa.