Víctor de Aldama ha asegurado en el programa 'Horizonte' que el rescate de Plus Ultra fue una orden directa de Pedro Sánchez

Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No fueron rescates, fueron préstamos"

En plena polémica por el supuesto rescate de la aerolínea Plus Ultra, Víctor de Aldama ha concedido una entrevista al programa 'Horizonte' de Cuatro en la que ha detallado cómo se produjo dicha operación y quiénes fueron las piezas clave de este supuesto entramado. En su conversación con Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores del programa de Cuatro, el empresario ha reavivado el debate en torno al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en plena pandemia con una inyección de 53 millones de euros.

Según el relato ofrecido por Víctor de Aldama que asegura haber estado presente en varios momentos clave, la operación habría estado marcada por fuertes presiones políticas desde los más altos niveles del Gobierno.

El supuesto rescate de Plus Ultra, según Víctor de Aldama

El episodio central, siempre según esta versión, se produjo cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acudió al Ministerio de Transportes para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos. La visita, descrita como "tensa y acalorada", tenía un objetivo claro: exigir el rescate de Plus Ultra. Al parecer, José Luis Ábalos, inicialmente, se habría negado de forma rotunda, cuestionando la viabilidad de la compañía y el sentido de la operación.

Víctor de Aldama afirma en su entrevista en 'Horizonte' que la conversación entre Ábalos y el expresidente del Gobierno subió de tono cuando Zapatero trasladó que no se trataba de una petición personal, sino de una instrucción directa del presidente del Gobierno.

Tras la marcha del expresidente, Ábalos habría llamado a Pedro Sánchez para confirmar la orden, recibiendo como respuesta que el rescate debía llevarse a cabo “sí o sí”, sin más explicaciones. La reacción del ministro, siempre según la versión de Víctor de Aldama, fue de profunda indignación.

Días después, los informes técnicos del Ministerio habrían confirmado que Plus Ultra no cumplía los requisitos para recibir ayudas públicas. Según expone de Aldama, la aerolínea no contaba con aviones en propiedad, tenía una actividad muy limitada y carecía de servicios básicos como el denominado 'handling', esencial para operar con normalidad en los aeropuertos. Aun así, la orden política no habría cambiado.

Ante el informe negativo, Ábalos habría vuelto a contactar con el presidente y, posteriormente, con la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía la SEPI, organismo encargado de tramitar el rescate. Según el testimonio, Montero se habría comprometido a facilitar la operación pese a las objeciones técnicas.

En la entrevista, Víctor de Aldama incluye, además, un episodio especialmente delicado: la supuesta petición para conseguir un precontrato de alquiler de aviones con fecha antedatada, con el fin de reforzar artificialmente la viabilidad de Plus Ultra ante la SEPI. Según Víctor de Aldama, él mismo se negó a participar en esa maniobra por considerarla irregular.

Estas declaraciones ofrecidas en el programa 'Horizonte' vuelven a poner el foco sobre uno de los rescates más controvertidos de la pandemia y abren nuevas dudas sobre la transparencia y los criterios utilizados en la concesión de ayudas públicas.

Pedro Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez durante una rueda de prensa celebrada de madrugada tras la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida el jueves en Bruselas.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente de Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.

La investigación, bajo secreto de sumario

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada 15 días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.