El exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith ha mostrado esta noche su apoyo al presidente de esta formación en la Región de Murcia

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia para forzar la destitución de su presidente

El exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith ha mostrado esta noche su apoyo al presidente de esta formación en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tras la dimisión del Comité Ejecutivo Provincial en esa comunidad por un "profundo desacuerdo" con su gestión.

Ortega Smith ha escrito en X que Antelo "es una gran persona y un gran patriota que ha conseguido levantar el proyecto de VOX en la Región de Murcia. Es un hombre honrado e íntegro, valores tan necesarios en política…".

"Ánimo, amigo @JA_Antelo. El tiempo pone a cada uno en su sitio", concluye Ortega Smith, cuya militancia de Vox ha sido suspendida recientemente por el Comité Ejecutivo Nacional de esta formación por negarse a dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en su expulsión definitiva de la formación.

El CEP de Vox ha dimitido en bloque

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de VOX en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en pleno por un "profundo desacuerdo" con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo. El objetivo de la dimisión es que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", han informado fuentes de la formación.

Esta renuncia afecta a la hasta ahora vicepresidenta, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña, así como a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver, respectivamente.

Antelo, que ocupó la vicepresidencia del Gobierno regional apenas un año tras las elecciones autonómicas de 2023, ha eludido esta mañana pronunciarse sobre una eventual crisis interna de VOX en los pasillos de la Asamblea Regional, donde se ha celebrado la sesión semanal de control al Ejecutivo.